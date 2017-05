Acesta nu este primul scrutin la care presa belgiana publica rezultate preliminare in cursul alegerilor din Franta, potrivit News.ro.

Mass-media din Hexagon nu are voie, prin lege, sa divulge astfel de informatii inainte de incheierea votului.

Aproape 47 de milioane de francezi sunt chemati la urne si pot vota la una din cele 69.245 de sectii deschise atat in Hexagon, precum si in teritoriile de peste mari ale Frantei.

Ultimele sondaje, publicate vineri, il crediteaza pe Macron cu 62% din intentiile de vot in al doilea tur de scrutin, fata de 38% pentru Le Pen. Acesta este cel mai bun rezultat inregistrat de candidatul de centru in sondaje realizate de institute de prestigiu, dupa primul tur de scrutin din 23 aprilie.

Soarta Uniunii Europene si a euro ar putea depinde de rezultatul alegerilor prezidentiale care au loc duminica in Franta, o victorie asteptata a candidatului pro-UE Emmanuel Macron urmand sa fie interpretata de pietele financiare ca un semn al scaderii riscurilor politice pe continent, relateaza Reuters.

Un castig surprinzator al candidatei de extrema-dreapta Marine Le Pen ar amplifica riscul ca a doua mare economie din zona euro sa abandoneze moneda unica si chiar sa iasa din Uniunea Europeana, scrie News.ro.

Sondajele publicate vineri au aratat ca Emmanuel Macron conduce cu 62% la 38% in preferintele electoratului, dar investitorii sunt neincrezatori in astfel de cercetari, dupa socurile politice recente precum alegerea ca presedinte a lui Donald Trump in SUA si decizia britanicilor de a iesi din UE, de anul trecut.

Le Pen si-a temperat recent planurile de iesire din UE si zona euro, afirmand ca acestea nu sunt prioritare. Daca va castiga, euro se va deprecia imediat cu 5%, potrivit unui sondaj efectuat de Reuters in aceasta saptamana.

Niciun sondaj important nu anticipeaza victoria lui Le Pen, dar aceasta ar amplifica instabilitatea pe pietele financiare, in special a actiunilor, obligatiunilor si monedelor europene.

Sursa foto: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock.com