Emmanuel Macron a obtinut, dupa numararea tuturor voturilor, 66,10% din voturile exprimate, fata de 33,90%, cat a obtinut Marine Le Pen, a anuntat Ministerul francez de Interne. Emmanuel Macron va incepe deja sa lucreze la alcatuirea guvernului sau in vederea alegerilor legislative, in care este necesar sa-si demonstreze victoria in alegerile prezidentiale, relateaza AFP.

Emmanuel Macron a obtinut 20.753.797 de voturi, iar Marine Le Pen 10.644.118, potrivit potrivit rezultatelor definitive ale celui de-al doilea al scrutinului prezidential, anuntate luni de catre Ministerul francez de Interne, potrivit News.ro.

Absenteismul s-a ridicat la 25,44% din alegatorii inscrisi, in crestere fata de cel din primul tur (22,23%).

Procentul buletinelor in alb a fost de 8,51, iar al celor nule de 2,96 - in total 11,47% de votanti (peste patru milioane de algatori) - cel mai mare nivel inregistrat in scrutinele prezidentiale de la inceputul Republicii a V-a.

In primul tur, pe 23 aprilie, Emmanuel Macron, candidatul En Marche! (EM!, centru), a obtinut 24,01% din voturile exprimate, iar candidata Frontului national (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen 21,30%.

Mandatul lui Francois Hollande expira in mod oficial duminica viitoare, iar ceremonia de predare si primire a puterii va avea loc in weekend.

Luni, la ora locala 10.40 (11.40, ora Romaniei), Emmanuel Macron il insoteste pe Hollande la comemorarea a 72 de ani de la victoria de pe 8 mai 1945, dar si la Ziua Nationala in memoria sclaviei, miercuri, imediat dupa ultima sedinta a Consiliului de Ministri din mandatul de cinci ani al lui Hollande.

Emmanuel Macron va incepe sa lucreze la alcatuirea guvernului sau in vederea alegerilor legislative. Urmeaza sa dezvaluie numele premierului sau si alcatuirea Guvernului, inainte de a solicita o majoritate in alegerile legislative prevazute pe 11 si 18 iunie.

CITESTE SI: Ce a spus Marine Le Pen dupa ce a pierdut alegerile

Manifestatii in mai multe orase franceze, in urma alegerii lui Macron

Mai multe manifestatii ”anticapitaliste”, unele afectate de incidente, au avut loc duminica seara, la Paris Nantes si Grenoble, in urma alegerii lui Emmanuel Macron presedinte al Republicii, relateaza AFP.

La Nantes, aproximativ 450 de persoane potrivit prefecturii, s-au adunat in spatele unei banderole cu mesajul ”Sa fin neguvernabili” si strigand ”Macron demisia” sau ”Macron cara-te, rezistenta si sabotaj”, a constatat un fotograf AFP.

In fortele de ordine s-a aruncat cu proiectile, iar ele au replicat cu gaze lacrimogene. Cinci persoane au fost retinute, a precizat o sursa din cadrul politiei.

Un functionar a fost ranit la mana, dupa ce s-a aruncat cu un recipient in el, potrivit prefecturii. O fotografa independenta a fost ranita usor de explozia unei grenade asurzitoare si a fost preluata in grija de pompieri, potrivit unui jurnalist AFP.

La Paris, peste 300 de manifestanti s-au adunat in cartierul popular Menilmontant.

Strigand ”Toata lumea detesta politia”, tineri, majoritatea barbati, imbracati in negru, cu cagule sau cu partea inferioara a fetei acoperita, au aruncat cu proiectile.

Politisti au raspuns cu gaze lacrimogene si i-au incercuit rapid pe aproximativ 100 dintre manifestanti.

Fortele de ordine au procedat la controale, in vederea verificarii daca vreunii dintre tineri faceau parte dintre cele 69 de persoane vizate de un mandat de interzicere a sejurului, emis de prefectul politiei.

Cateva zeci de persoane au fost retinute, dintre care cel putin una era vizata de o interdictie de sejur, potrivit unei surse din cadrul politiei.

Cateva grupuri s-au disperat in estul Parisului, spargand geamuri la un colegiu si aruncand cu proiectile impotriva unui vehicul de politie, potrivit unei surse din cadrul politiei.

In seara primului tur al alegerilor prezidentiale, la Paris, o manifestatie a sute de ”antifascisti” a degenerat in confruntari cu politia, Sase politisti si trei manifestanti au fost raniti, iar 143 de persoane retinute.

In turul doi, Prefectura Politiei Parisului a mobilizat, duminica, ”un dispozitiv de securizare consolidat”.

La Lyon, aproximativ 300 de persoane s-au adunat inca de la anuntarea primelor rezultate, in vederea unui al ”treilea tur social”.

”Antifascisti si anticapitalisti”, ”impotriva lui Macron si a capitalului, lupta sociala”, ”ii luam pe aceiasi o luam de la cap, ce hazliu”, se putea citi pe pancarte, in fata primariei.

”Macron demisia”, ”Nici Le Pen, nici Macron”, scandau manifestantii, fara vreun incident notabil.

La Grenoble, 350 de militanti anarhisti si de ultrastanga s-au adunat in fata prefecturii. O ”coloana salbatica” s-a format dupa aceea pe mai mult de un kilometru, dupa care a fost dispersata cu tiruri de grenada, potrivit politiei.

La Strasbourg, incidente au avut loc dupa ce o manifestatie a extremei stangi, de aproximativ 100 de persoane, s-a trezit fata in fata cu aproximativ zece militanti de extrema dreapta. Politia a procedat la ”aproximativ zece arestari”, potrivit viceprimarului (PS) insarcinat cu securitatea Robert Herrmann.

Aproximativ 300 de persoane au manifestat de asemenea la Poitiers, in spatele unei banderole cu mesajul ”Generatia neguvernabila”, iar incidente usoare au avut loc intre o parte dintre ele si forte de ordine, dupa ce un grup mic de manifestanti a lansat fumigene.

La Tours, aproximativ 100 de persoane au defilat cu sloganul ”nici Le Pen, nici Macron”, iar alte 80 au defilat la Caen, fara incidente.

Macron, al optulea presedinte al Republicii a V-a, cel mai tanar din istoria Frantei

Emmanuel Macron a fost ales duminica cu 66.06% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor aproape definitive, invingand-o detasat pe Marine Le Pen (34,96%), intr-un al doilea tur al alegerilor prezidentiale marcat de un absenteism puternic (24,95%), care nu a mai fost atins de la scrutinul prezidential din 1969.

Voturile albe si nule se apropie de 9% din numarul alegatorilor inscrisi (peste 4,2 milioane), un record intr-un scrutin prezidential.

In total, mai bine de un francez din trei a refuzat sa aleaga, duminica, intre cei doi candidati.

La finalul unei campanii pline de rasturnari de situatii, candidatul centrului, in varsta de 39 de ani, va deveni al optulea presedinte al Republicii a V-a, cel mai tanar din istoria Frantei.

Duminica seara Macron s-a intors la sustinatorii sai - intre 20.000 si 40.000 potrivit unor surse - in fata piramidei de la Luvru. El a recunoscut ca victoria sa larga nu este ”un cec in alb”.

Marine Le Pen, un rezultat istoric pentru un partid devenit prima forta a opozitiei

Marine Le Pen s-a bucurat, in pofida infrangerii sale clare, de un ”rezultat istoric si masiv” pentru un partid ”devenit prima forta a opozitiei”.

Cu un scor final de peste 10,5 milioane de voturi, ea depaseste cu mult recordul primului tur (7,7 milioane de voturi). Tatal sau, Jean-Marie Le Pen a avansat mai putin in fata lui Jacques Chirac intre cele doua tururi in 2012.

La Palatul Elysee, Francois Hollande l-a ”salutat calduros” pe fostul sau consilier.

Liderii lumii reactioneaza favorabil fata de alegerea lui Macron

Reprezentantii europeni au fost printre primii care au reactionat, duminica, dupa alegerea lui Emmanuel Macron, reprezentantul centrului, ca presedinte al Republicii, salutand ”o victorie” a Europei, iar apoi presedintele american Donald Trump l-a felicitat pentru ”larga victorie” reputata, relateaza AFP.

Uniunea Europeana

Francezii au ales un ”viitor european”, s-a felicitat presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker.

Presedintele Consiliului European Donald Tusk a salutat decizia francezilor in favoarea ”Libertatii, Egalitatii, Fratenitatii”.

”Contam pe o Franta in inima Europei, pentru ca sa schimbam intreaga Uniune si sa apropierm cetatenii”, a scris intr-un mesaj postat pe Twitter presedintele Parlamentului European (PE) Antonio Tajani, felicitandu-l pe Emmanuel Macron.

SUA

”Felicitari lui Emmanuel Macron pentru larga sa victorie astazi (duminica) de viitor presedinte al Frantei”, a scris presedintele american pe Twitter. ”Sunt nerabdator sa lucrez cu el”.

Casa Alba i-a salutat oficial pe ”Macron si (pe) poporul francez pentru alegerea lor prezidentiala victorioasa”. ”Abia asteptam sa lucram cu noul presedinte si sa ne continuam cooperarea stransa cu Guvernul francez”, a dat asigurari purtatorul de cuvant al Casei Albe intr-un comunicat.

Hillary Clinton, adversara lui Trump in alegerile prezidentiale din 2016, a evocat pe Twitter o ”victorie pentru Macron, pentru Franta, UE si lume”. ”Faceti-i sa esueze pe cei care se amesteca in democratie (insa presa spune ca eu nu pot sa vorbesc despre asta)”, a adaugat ea, referindu-se la critici care-i i-au fost adresate dupa ce a acuzat Rusia ca i-a furat alegerea.

”Felicitari poporului Frantei. Ati votat pentru unitate impotriva divizarii, speranta mai degraba decat frica”, si-a exprimat multumirea reverendul Jesse Jackson, celebrul activist american pentru drepturi civice.

China

Presedintele chinez Xi Jinping l-a felicitat luni pe Emmanuel Macron, dand asigurari ca Parisul si Beijingul impartasesc ”o responsabilitate importanta fata de pace si dezvoltare in lume”. ”China este pregatita sa lucreze cu Franta pentru a face sa progreseze parteneriatul strategic franco-chinez la un nivel superior”, a declarat Xi in acest mesaj citat de Ministerul chinez de Externe.

Germania

Victoria lui Macron este ”o victorie pentru o Europa puternica si pentru prietenia franco-germana”, a declarat Steffen Seibert, purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, care a discutat dupa aceea cu Macron.

Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel a apreciat ca, prin acest vot, Franta ramane ”in centrul Europei”.

Marea Britanie

Premierul britanic Theresa May il ”felicita calduros” pe Emmanuel Macron, a declarat un purtator de cuvant, si a discutat cu el despre Brexit. ”Premierul a repetat ca Regatul Unit vrea un parteneriat puternic cu o Uniune Europeana sigura si prospera odata ce o vom parasi”, a anuntat Downing Street.

Seful diplomatiei britanice Boris Johnson a declaat ca se ”bucura de continuarea marelui parteneriat dintre natiunile noastre”.

In schimb, Nigel Farage, un fost lider al partidului anti-UE Ukip si unul dintre principalii actori ai victoriei taberei ”da” in referendumul cu privire la Brexit, a deplans rezultatul alegerilor franceze. ”O enorma inselatorie a fost aprobata prin vot. Macron va fi marioneta lui Juncker”, a scris Farage pe Twitter.

Japonia

Victoria lui Emmanuel Macron este ”o victorie simbolica impotriva tendinetlor de repliere si protectioniste si arata un vot de incredere in UE”, a salutat premierul japonez Shinzo Abe.

Rusia

Presedintele Comisiei pentru Informatii din cadrul Camerei Federatiei Aleksei Puskov a apreciat ca ”dezamagirea se va instala foarte repede” in randul alegatorilor lui Macron, care mosteneste, in opinia sa, o ”tara scindata, divizata”.

Olanda

Deputatul de extrema dreapta Geert Wilders, aliatul lui Marine Le Pen, i-a transmis acesteia simpatia sa pe Twitter. ”Bine jucat totusi @MLP_officiel, milioane de patrioti au votat pentru dumneavoastra! Veti castiga data viitoare si eu la fel!”.

Canada

Premierul canadian Justin Trudeau l-a felicitat pe "Emmanuel Macron pentru alegerea sa la presedintia Republicii franceze” si s-a declarat ”nerabdator sa lucreze indeaproape cu presedintele desemnat Macron in anii urmatori” pentru ”a pune in aplicare o agenda progresista cu scopul de a promova securitatea internationala”, a consolida colaborarea in stiinta si tehnologie si a ”crea locuri de munca bune pentru clasa de mijloc de ambele parti ale Atlanticului”.

Ucraina

Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a felicitat pe Macron printr-un mesaj in franceza pe Twitter, considerandu-i victoria un ”important credit de incredere a francezilor fata de Europa unita”. El spune ca el conteaza pe ”colaboarea abitioasa a Frantei si intensificarea formatului Normandia” din care fac parte Parisul, Berlinul, Kievul si Moscova, in vederea solutionarii conflictului ucrainean.

Grecia

Victoria lui Macron este ””o inspiratie pentru Franta si Europa”, a apreciat premierul grec Alexis Tsipras. Macron este in favoarea unei restructurari a datoriei grecesti.

Italia

”Traiasca Macron presedinte. O speranta se ridica in Europa”, a scris seful Guvernului italian Paolo Gentiloni pe Twitter.

Spania

”Sa cooperam in Franta si in Spania pentru o Europa stabila, prospera si mai integrata”, a scris seful Guvernului spaniol Mariano Rajoy.

Belgia

Premierul belgian Charles Michel a apreciat ca este vorba, odata cu alegerea lui Macron, de ”o respingere clara a unui proiect de repliere periculos pentru Europa, care triumfa asta (duminica) seara”.

Intr-un rar mesaj, Palatul regal i-a transmis ”felicitari” lui Emmanuel Macron. "Majoritatea francezilor s-a pronuntat pentru o #Franta in #Europa”, a scris palatul intr-un mesaj postat pe Twitter.

Brazilia

”Il felicit pe @EmmanuelMacron pentru victoria sa in alegerile prezidentiale franceze”, scrie pe Twitter presedintele brazilian Michel Temer.

Israel

Premierul Benjamin Netanyahu l-a felicitat pe Macron si apreciaza ca ”terorismul islamist este una dintre marile amenintari la adresa intregii lumi, pe care o ataca la Paris, Ierusalim sau in alte orase din lume. Franta si Israelul sunt aliati vechi, iar eu sunt convins ca relatiile noastre se vor consolida”.

Maroc

Regele Marocului Mohammed al VI-lea l-a felicitat pe noul presedinte, apreciind ca alegerea sa ii ”incoroneaza” cariera politica.

Tunisia

Intr-un mesaj de felicitare, presedintele tunisian Beji Caid Essebsi a apreciat ca victoria lui Macron reflecta ”fidelitatea Frantei fata de valorile ei traditionale ale libertatii, egalitatii si fraternitatii”.

Presa internationala saluta o victorie care este o ”frana a populismului” (El Pais) si ”le da asigurari celor care se tem ca Franta sa nu devina a doua tara care sucomba sirenelor populismului nationalist si antimondializare” (New York Times).

In presa franceza, victoria este considerata totodata ”larga si fragila” (La Croix). "In ultima batalie, Republica invinge”. isi exprima bucuria Liberation. Insa Emmanuel Macron va fi ”presedintele a carui legitimitate data de urne va fi probabil cea mai rapid pusa in discutie”, nuanteaza Le Monde.

Sursa foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO