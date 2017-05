Departamentul intern de securitate din SUA intentioneaza sa interzica laptopurile si alte dispozitive electronice mari in bagajele de mana si pe zborurile din Europa, decizie care extinde interzicerea acestora in luna martie pe rutele din Orientul Mijlociu.

Statele Unite si Marea Britanie au interzis in martie pasagerilor care calatoresc prin aeroporturi in zece tari majoritare musulmane sa transporte laptopuri, tablete si alte dispozitive mai mari decat telefoanele mobile la bordul zborurilor directe, acestea putand fi transportate la cala, scrie The New York Times.

Interdictia a fost pusa in aplicare dupa ce s-a aflat ca statul islamic dezvolta o bomba care ar putea fi ascunsa in dispozitive electronice portabile.

Companiile aeriene au purtat discutii timp de saptamani cu oficiali guvernamentali cu privire la posibilitatea unei interdictii extinse, in principal asupra transportului de dispozitive mari. Problema speciala sunt pasagerii care vin in Europa pe zboruri din Orientul Mijlociu si Africa.

Oficialii americani au incercat in ultimii ani sa sporeasca verificarea celor care calatoresc in tara. Anul trecut, administratia Obama a revizuit un program care a permis cetatenilor din aproximativ 38 de tari, mai ales in Europa, sa viziteze Statele Unite fara viza in calatorii de 90 de zile sau mai putin.

Modificarile au facut ca turistii sa intre din ce in ce mai greu in Statele Unite din Europa daca aveau dubla cetatenie in Iran, Irak, Sudan sau Siria sau ca au vizitat una dintre aceste tari in ultimii cinci ani. Normele au fost ulterior extinse la cei care au vizitat Libia, Somalia si Yemen.

Noua interdictie a fost luata intrucat guvernul american a considerat ca politicile de imigrare in Europa sunt foarte usoare. Exista, de asemenea, ingrijorarea ca interdictia adoptata in luna martie nu ar putea opri un terorist cu un laptop cu bomba care poate zbura din Europa catre Statele Unite.

Guvernul american a avut probleme cu detectarea explozivilor in laptopuri, au declarat oficialii serviciilor de informatii. In unele teste, explozivii falsi ascunsi in laptopuri au trecut prin scanerele de securitate aproape fara probleme.

