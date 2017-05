Francois Hollande ii preda duminica cheile Palatului Elysee lui Emmanuel Macron, dupa un mandat de cinci ani marcat de nepopularitate, tragedia atentatelor si esecul in lupta impotriva somajului, dar si de succese ca Acordul de la Paris in lupta impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP.

Duminica, la ora locala 10.00 (11.00, ora Romaniei), ultima imagine marcanta a mandatului sau va fi momentul in care seful statului in exercitiu il va primi, pe treptele palatului prezidential, la capatul covorului rosu, pe fostul sau protejat, fost secretar general adjunct si fost ministru al Economiei, mai tanar cu peste 20 de ani, scrie News.ro.

Exista, in pofida acestui lucru, cateva motive de satisfactie. ”Social-demoratia continua sub alta forma”, marturisea el AFP, la bordul avionului care-l aducea, luni seara, de la Berlin - ultima sa vizita in calitate de presedinte in strainatate. ”Prefer sa trasmit (puterea) unui fost ministru din Guvernul meu, un fost consilier, un apropiat in acesti ultimi ani, decat unui opozant ireductibil”, adauga el.

Acest transfer de putere va simboliza mai mult ca niciodata o presedintie cu un curs imprevizibil, incheiata intr-un fel inca de la 1 decembrie, cand Francois Hollande a anuntat ca nu va candida pentru al doilea mandat, ceea ce a condus la o reconfigurare politica fara precedent in Republica a V-a. Presedintele in exercitiu a avut o nepopularitate-record, incheindu-si mandatul cu o cota de incredere in cadere libera, la 14%, el care intentiona sa fie un presedinte ”normal”, apropiat de popor, ca la scandinavi.

Ceea ce umbreste cu siguranta restul este un somaj in masa care submineaza societatea franceza de la mijlocul anilor '70, pe a carui curba ascendenta nu a reusit sa o intoarca in mod decisiv, in pofida promisiunii repetate de a face acest lucru. Acuzat ca a intors spatele spiritului discursului de la Bourget, el si-a vazut de asemenea majoritatea iremediabil fracturata in privinta muncii, ultima incercare de redresare a datelor cu privire la locurile de munca, criticata dur, intre altii de catre ”frondeurii” din PS si contestata in strada.

In nenumaratele deplasari pe care le-a facut in ultimele saptamani in provincie si in ”cartiere sensibile”, unde si-a multiplicat avertismentele impotriva extremelor, Francois Hollande si-a multiplicat baile de multime, parand sa se bucure de o recastigare a simpatiei, ca cea acordata unui suveran decazut.

De aici si afirmatia, care i se potriveste, ca rezumat al unui interviu pentru L'Obs, ”sunt la doua degete de a fi iubit”. In acest interviu, Francois Hollande evoca de asemenea o fata sumbra a mandatului sau, cea a atentatelor jihadiste care au insangerat Franta in 2015.

