Din Rusia si pana in Spania si din Mexic si pana in Vietnam, zeci de mii de computere - mai ales in Europa - au fost infectate vineri de un program de rascumparare care exploateaza o falie in sistemele Windows, divulgata in documente piratate ale Agentiei americane de securitate NSA.

Un cercetator in domeniul securitatii cibernetice, detinatorul contului @Malwaretechblog, a declarat pentru AFP ca a gasit o modalitate de incetinire a propagarii virusului. Insa expertii erau prudenti sambata cu privire la extinderea virusului. ”Nu stin inca daca suntem pe o panta ascendenta sau descendenta. Suntem in continuare in faza de analiza”, a declarat pentru AFP Laurent Marechal, un expert in securitate cibernetica la McAfee.

Serviciul public al sanatatii britanice (NHS; cu 1,7 milioane de salariati) pare ca a fost una dintre principalele victime si potential cea mai ingrijoratoare, punand in pericol pacienti. Insa el este departe de a fi singurul. Constructorul francez de automobile Renault a declarat sambata pentru AFP ca a fost afectat, iar instalatii de productie erau oprite in Franta, dar si in Slovenia, la filiala sa Revoz.

Uzina Dacia Renault din Romania a fost de asemenea afectata, la fel ca si uzina britanica Sunderland a constructorului japonez Nissan, partenerul Renault. Banca centrala rusa a anuntat ca sistemul bancar al tarii a fost vizat de atacul cibernetic, dar si mai multe ministere, iar hackerii au incercat sa forteze instalatiile informatice ale retelei feroviare.

Gigantul american de livrare de colete FedEx sau comapnia spaniola de telecomunicatii Telefonica - unde angajati au fost indemnati prin megafon sa-si opreasca computerele - au fost de asemenea afectate. Atacul este ”de un nivel fara precedent” si ”va necesita o ancheta internationala complexa in vederea identifficarii vinovatilor”, a anuntat Biroul european pentru politie Europol intr-un comunicat.

”Este cel mai important atac de acest tip din istorie”, a declarat pentru AFP Mikko Hypponen, un reprezentant al societatii de securitate informatica F-Secure, cu sediul in Finlanda, evocand ”130.000 de sisteme afectate in peste 100 de tari”. Fostul hacker spaniol Chema Alonso, devenit responsabilul securitatii cibernetice la Telefonica, a conchis sambata pe blogul sau ca, in pofida ”zgomotului mediatic pe care l-a provocat, acest ransomware nu a avut mult impact real”, deoarece ”putem vedea in portmoneul bitcoin utilizat ca numarul de tranzactii” este slab.

Potrivit ultimului bilant de sambata, da el asigurari, doar ”6.000 de dolari au fost platiti” celor care cer rascumpararea.Aceasta suma modesta il determina pe Amar Zendik, conducatorul societatii de securitate Mind Technologies, sa incline catre un atac comis de ”hackeri” care doresc mai degraba ”sa dea o lovitura” decat sa faca bani. Un malware blocheaza fisierele utilizatorilor si ii obliga sa plateasca o suma de bani in moneda virtuala bitcoin, pentru a recapata accesul. Acest tip de program se numeste ransomware.

Sursa foto: violetkaipa /shutterstock