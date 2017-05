Reprezentantii Romaniei au intrat in concurs pe cea de-a 20-a pozitie si au interpretat melodia ”Yodel It!” fara greseala. Momentul lor a fost completat de o grafica cu animatii multicolore si de prezenta a doua tunuri stralucitoare pe scena. In timpul spectacolului, Alex Florea a urcat pe unul dintre cele doua tunuri, scrie News.ro.

Ilinca a purtat o rochie rosie, scurta, fara maneci, in timp ce Alex Florea a avut o tinuta formata din pantaloni lungi negri si o vesta neagra. Pe scena s-a aflat si fratele lui Alex Florea, Cristi Goaie, care a purtat o tinuta neagra si i-a acompaniat pe cei doi concurenti. La finalul momentului lor, Alex Florea a surprins-o pe Ilinca sarutand-o pe obraz.

Dupa votul juriilor, Romania se afla pe locul al 15-lea si a primit din partea publicului 224 de puncte. Salvador Sobral a interpretat melodia ”Amar Pelos Dois” pe scena mica, lasand scena mare libera, in spatele careia a fost proiectata imaginea unei paduri in lumina lunii. Cantaretul a fost inconjurat de public, care l-a sustinut cu lumini aprinse.

Pe urmatoarele doua locuri in clasament s-au situat Bulgaria, cu 615 puncte, si Moldova, cu 374 de puncte. Rezultatul concursului a fost decis prin votul publicului si cel al juriilor de specialitate, in egala masura. Juriile au votat vineri, in timpul repetitiei.

Primele 12 tari care au intrat in concurs, sambata seara, au fost, in ordine: Israel (IMRI, ”I Feel Alive”), Polonia (Kasia Mos, Flashlight), Belarus ( Naviband, ”Story of My Life”), Austria (Nathan Trent, ”Running On Air”), Armenia (Artsvik, ”Fly With Me”), Olanda (OG3NE, ”Lights and Shadows”), Moldova (Sunstroke Project, ”Hey Mamma”), Ungaria (Joci Papai, ”Origo”), Italia (Francesco Gabbani, ”Occidentali's Karma”), Danemarca (Anja, ”Where I Am”), Portugalia (Salvador Sobral, ”Amar Pelos Dois”) si Azerbaidjan (Dihaj, ”Skeletons”).

Celelalte 12 tari care au participat la finala au fost, in ordine: Croatia (Jacques Houdek, ”My Friend”), Australia (Isaiah, ”Don't Come Easy”), Grecia (Demy, ”This is Love”), Spania (Manel Navarro, ”Do It For Your Lover”), Norvegia ( JOWST, ”Grab The Moment”), Marea Britanie (Lucie Jones, ”Never Give Up On You”), Cipru (Hovig, ”Gravity”), Romania (Ilinca ft. Alex Florea, ”Yodel It!”), Germania (Levina, ”Perfect Life”), Ucraina (O.Torvald, ”Time”), Belgia (Blanche, ”City Lights”), Suedia (Robin Bengtsson, ”I Can't Go On”), Bulgaria (Kristian Kostov, ”Beautiful Mess”) si Franta (Alma, ”Requiem”).

Jamala, reprezentanta Ucrainei care a castigat concursul in 2016, a lansat noul ei single, ”I Believe In U”. Ruslana, cantareata care a reprezentat Ucraina la Eurovision Song Contest 2004, castigand competitia, a lansat, de asemenea, o noua piesa, ”It's Magical”. In acest an, Austria, Danemarca si Marea Britanie au aniversat 60 de ani de la prima participare la Eurovision Song Contest, in 1957.

Eurovision Song Contest 2017 s-a desfasurat sub sloganul "Celebrate diversity", in Kiev, unde a mai avut loc in anul 2005. Eurovision este o competitie muzicala internationala anuala, la care participa tarile ce detin statutul de membru activ in cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importanta asociatie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis in fiecare an de la inaugurarea sa in 1956 si este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume.

Eurovision este, de asemenea, unul dintre cele mai vizionate evenimente non-sportive din lume, cu audiente care depasesc in fiecare an pragul de 100 de milioane de telespectatori. Printre artistii ale caror cariere internationale au fost lansate in urma participarii sau a victoriei la Eurovision se numara, printre altii, Domenico Modugno (locul 3 in 1958), ABBA (locul 1 in 1974), Celine Dion (locul 1 in 1988) si Julio Iglesias (locul 4 in 1970).

Televiziunea Romana, membra a EBU, este organizatoarea Selectiei Nationale si participa la competitia europeana din anul 1993.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs, pana in acest an, au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006). Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este ”Tornero”, interpretata de Mihai Traistariu.

Sursa foto: Dmytro Larin / shutterstock