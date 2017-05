Tirul a fost efectuat de la baza armatei nord-coreene de la Kusong, in provicnia Nord Pyongan, catre ora locala 5.30 (sambata 23.30, ora Romaniei), iar proiectilul a parcurs aproximativ 700 de kilometri, a declarat un oficial de rang inalt al armatei sud-coreene intr-un comunicat.

La precedentul tir reusit al regimului de la Phenian, in februarie, de la aceeasi baza Kusong, racheta a parcurs 500 de kilometri. Coreea de Sud si Statele Unite sunt pe cale sa procedeze la analize pentru a obtine mai multe informatii despre aceasta racheta, precizeaza armata sud-coreeana.

Este vorba despre al doilea tir de racheta al regimului stalinist in aproximativ doua saptamani si de primul de la prestarea juramantului de catre Moon Jae-in in functia de presedinte sud-coreean, joi. Inca de la anuntarea acestui tir al vecinului nord-coreean, noul sef de stat sud-coreean a convocat o reuniune de urgenta cu consilierii sai pe probleme de securitate, a precizat purtatorul sau de cuvant duminica.

La randul sau, premierul japonez Shinzo Abe a catalogat acest tir drept ”total inacceptabil” si a vorbit despre o ”grava amenintare” la adresa Tokyo. ”Protestam puternic fata de (acest tir al) Coreei de Nord”, a insistat el. Potrivit sefului de cabinet al Guvernului nipon Yoshihide Suga, racheta trasa de armata nord-coreeana a zburat timp de aproape 30 de minute, dupa care a cazut in apele Marii Japoniei, intre Japonia si Peninsula Coreea.

In precedentele tiruri, la inceputul lui martie, trei rachete nord-coreene au cazut aproape de Japonia, in apele teritoriale. Tensiunile sunt puternice in prezent in jurul peninsulei coreene, in contextul unei retorici tot mai ferme a mai multor parti in acest dosar, dar mai ales din partea Statelor Unite si regimului lui Kim Jong-un.

Washingtonul a sugerat ca toate optiunile sunt pe masa in acest dosar, inclusiv optiunea militara. Presedintele Donald Trump a parut insa sa-si imblanzeasca tonul recent, declarand ca ar fi ”onorat” sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Sursa foto: Dreamstime.com