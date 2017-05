Anchetatori si experti internationali in informatica ii cautau duminica pe hackerii aflati la originea atacului cibernetic mondial care s-a soldat cu peste 200.000 de victime in cel putin 150 de tari, potrivit Europol, care se teme de o intensificare a virusului luni, relateaza AFP.

”Ultimul bilant era de peste 200.000 de victime, mai ales intreprinderi, in cel putin 150 de tari. Noi efectuam operatii impotriva a aproximativ 200 de atacuri cibernetice pe an, insa nu am vazut inca nimic de acest fel”, a declarat directorul Europol Rob Wainwright pentru postul britanic ITV, scrie News.ro.

Atacul a lovit ”in mod nediscriminatoriu” si s-a ”propagat foarte rapid”, a adaugat seful Europolului.El se teme ca numarul victimelor ar putea sa creasca ”dupa ce oamenii se intorc la munca si isi ponesc computerele”.Acest atac, care a inceput vineri, a afectat, intre altii, spitale britanice, constructorul francez de automobile Renault, sistemul bancar rus, grupul american FedEx sau universitati din Grecia si Italia.

Biroul european pentru politie Europol a anuntat sambata ca o echipa dedicata din cadrul Centrului sau european de lupta impotriva infractionalitatii cibernetice a fost ”special formata sa ajute” ancheta internationala insarcinata sa-i identifice pe vinovati.

”Este foarte dificil sa-i identificam si sa-i localizam pe autorii atacului. Noi ducem o lupta complicata impotriva unor grupuri de infractionalitate cibernetica tot mai sofisticate, care recurg la incriptare pentru a-si ascunde activitatea. Amenintarea este in crestere”, a subliniat Rob Wainwright. ”Noi nu cunoastem inca motivatiile” hackerilor, a continuat el, adaugand ca ”in general ele sunt de tip infractional”.

”A SALVAT LUMEA”

Ministrul britanic de Interne Amber Rudd a scris intr-un articol in Sunday Telegraph ca sunt de asteptat si alte atacuri si a subliniat ca ”nu vom cunoaste poate niciodata adevarata identitate a autorilor” atacului in curs.

Cercetatorul in domeniul securitatii cibernetice, in varsta de 22 de ani, care a permis incetinirea propagarii virusului a avertizat, de asemenea, ca hackerii pot prelua din nou controlul schimband codul si ca, atunci, vor fi imposibil de oprit.

”Va veti afla in siguranta doar atunci cand veti instalati solutia cel mai rapid posibil”, a scris el intr-un mesaj postat pe Twitter, pe contul sau @MalwareTechBlog.

Tanarul cercetator, care doreste sa ramana anonim, a fost prezentat drept un ”erou” care a ”salvat lumea” de catre presa britanica.Mail on Sunday a gasit o fotografie a tanarului, surfer in timpul liber si care inca mai locuieste impreuna cu parintii in sudul Angliei.

Din Rusia si pana in Spania si din Mexic si pana in Vietnam, zeci de mii de computere - mai ales in Europa - au fost infectate vineri de un program de rascumparare care exploateaza o falie in sistemele Windows, divulgata in documente piratate ale Agentiei americane de securitate NSA.

Acest program de tip malware blocheaza fisierele utilizatorilor si ii obliga sa plateasca o suma de bani, in acest caz 300 de dolari (275 de euro), pentru a le putea folosi. Rascumpararea este ceruta in moneda virtuala bitcoin, dificil de urmarit.

”PUTINE PLATI”

Potrivit lui Rob Wainwright, ”s-au facut remarcabil de putine plati pana acum”. Insa el nu a prezentat vreo suma. Serviciul public britanic de sanatate (NHS; cu 1,7 milioane de salariati) pare ca a fost una dintre principalele victime si potential cea mai ingrijoratoare, punand in pericol pacienti, in contextul in care 48 de institutii au fost atinse, intre care mai multe au fost obligate sa anuleze sau amane interventii medicale.

”Vulnerabilitatea sistemelor de sanatate publica din mai multe tari ne ingrijoreaza de o vreme”, a comentat directorul Europol. ”In schimb, putine banci au fost atinse, pentru ca ele au invatat lectia in trecut”. Constructorul de automobile francez Renault, Banca centrala rusa, mai multe ministere ruse, gigantul american de livrare de colete FedEx sau compania spaniola de telefonie Telefonica au fost de asemenea afectate.

Intr-o initiativa neobisnuita, Microsoft a decis sa reactiveze o actualizare a anumitor versiuni ale sistemelor sale de operare cu scopul de a contracara acest atac. Virusul ataca versiunea Windows XP, careia Microsoft nu-i mai asigura, in principiu, actualizarea tehnica.

Noul sistem de operare (OS) Windows 10 nu este vizat in atac. Potrivit societatii Kaspersky, malware-ul a fost publicat in aprilie de grupul de hackeri "Shadow Brokers", care afirma ca a descoperit falia informatica prin NSA.

”Daca NSA a discutat in privat despre aceasta falie utilizata atunci cand au «descoperit-o», ci nu atunci cand le-a fost furata, acest lucru ar fi putut sa fie evitat”, si-a exprimat regretul pe Twitter Edward Snowden, fostul consultant NSA care a dezvaluit in 2013 amploarea supravegherii practicate de catre Statele Unite.

Sursa foto: Shutterstock