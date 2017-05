Hulite de presa ocidentala cu accente de stanga, nationalismul si populismul, ca strategii politice, au caracterizat insa puternic alegerile recente din Franta si din Statele Unite. Ascensiunea acestora, in special in Europa, a fost alimentata si de spatiul lasat liber pe scena politica de aparenta disparitie a dreptei traditionale, incapabila sa mai ofere lideri credibili, dar, asa cum remarca George Friedman si Jacob L. Shapiro, intr-un articol de analiza realizat pentru compania Geopolitical Futures (GPF), si de catre "schimbarea la fata" a ideologiei si clasei politice de "stanga" - un termen devenit tot mai ambiguu.

Am mentionat "aparenta" disparitie a clasei politice de dreapta din Europa, pentru ca, frecvent, sustinatorii vocali ai acestei politici, care se autodefinesc de dreapta sau centru-dreapta, afirma ca isi doresc o stanga puternica in competiile electorale. E ca si cum democratia nu poate exista fara stanga. Mai mult, uneori, pare ca insasi democratia a fost inventata de stanga. In fapt, ei uita elementul central pentru democratie: echilibrul, atat intre politica de stanga si dreapta dar si in ceea ce priveste functionarea aparatului institutional-administrativ, independent si echilibrat fata de factorul politic.

Pe masura ce statele natiune s-au ivit in Europa, clasa politica de stanga a gasit in nevoile clasei muncitoare urbane o mare oportunitate de capital politic. Astfel, odata cu Revolutia Industriala care stimulat urbanizarea, stanga a devenit un sustinator al saracilor si al clasei muncitoare. Dar, in ultimele decenii, o scindare a avut loc intre ideologia elitelor clasei politice de stanga si nevoile clasei muncitoare, adica masa traditionala de votanti.

George Friedman si Jacob L. Shapiro apreciaza ca Hillary Clinton constituie exemplul perfect in acest sens. Tehnocrat de exceptie, in sensul teoretic al termenului, Hillary Clinton a castigat nominalizarea la alegerile prezidentiale din Statele Unite, pentru ca elitele din Partidul Democrat au considerat ca este mult mai important ca formatiunea sa ofere prima femeie in calitate de presedinte, decat sa convinga clasa muncitoare americana ca democratii inca ii reprezinta.

