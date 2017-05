Transferul de putere intre Bernard Cazeneuve si Edouard Philippe va avea loc in urmatoarele ore, iar in urmatoarele zile vor fi anuntati ministrii noului Guvern, potrivit News.ro.

Politicianul, in varsta de 46 de ani, este deputat al circumscriptiei Seine-Maritime si primar de Havre. El a intrat in politica in anii ’90, in Partidul Socialist, inainte de a se alatura formatiunii de dreapta UMP in 2002, si Les Republicains din 2015.

Cinci lucruri mai putin stiute despre noul premier al Frantei

Philippe Edouard, noul premier al Frantei, este un sustinator al lui Juppe, absolvent al celor mai prestigioase scoli de politica si administratie din tara si un comunicator excelent, care are, insa, temeri neasteptate si cun un simt al umorului care nu este, intotdeauna, pe gustul autoritatilor, relateaza 20minutes.fr, citat de News.ro.

Meritocratie si elitism

Absovent de Stiinte Politice la Paris si al Scolii Nationale de Administratie, parcursul lui Edouard Philippe este un produs al meritocratiei franceze. El provine, insa, dintr-o familie modesta. Bunicul sau a fost hamal in port, iar tatal sau a fost primul din familie care a luat examenul de Bacalaureat.

“(Sunt – n.r.) mandru ca am reusit si nu ma voi scuza”, a spus el la un moment dat.

De dreapta, sustinator al lui Juppe

Dupa ce a militat doi ani in Partidul Socialist, in anii de facultate, Philippe s-a orientat spre dreapta, alaturi de Antoine Rufenach, un politician care s-a impus la Havre. In 2002, a inceput sa colaboreze cu Juppe in UMP, apoi in cabinetul ministerial, devenind unul dintre purtatorii sau de cuvant in campania pentru primarele de dreapta.

Comunicator excelent, fara sentimente

Descris drept un comunicator excelent, el si-a construit, insa, si o imagine de personalitate dificila : “o aroganta, un exces de incredere in sine, o ambitie nemasurata, pentru ca stie “ca este o comoara” si “calculeaza totul”, il descriu o parte dintre cei care il cunosc.

Intr-un portret publicat de Le Pint in 2010, el marturisea ca, daca ar fi un personaj de roman, ar fi “Cyrano de Bergerac, pentru ca este cel mai francez dintre eroi”. “Are un mod de a fi, curaj, o dragoste pentru fond si forma”, a adaugat Philippe.

Transparenta nu este punctul sau forte

Inalta autoritate pentru Transparenta in Viata Publica, HATVP, i-a trimis un avertisment lui Edouard Philippe, pentru declaratia sa de avere in 2014. El raspunsese in mod sistematic cu “nicio idee” la intrebarile legate de evaluarea bunurilor sale imobiliare.

In ceea ce priveste onorariile primite la cabinetul de avocatura cu care colabora, el a scris: “Nu sunt sigur ca inteleg intrebarea. Vreti sa stiu cat iau pe ora in ziua alegerilor?”.

In pofida cererii HAVTP de a completa corect documentele, el a refuzat sa estimeze valoarea proprietatilor sale.

Intrebat vineri de presa, el a insistat ca nu a incalcat nicio lege, dar a admis ca este “ironic” in privinta transparentei.

Teama de dentist, boxeur dimineata

Fiecare om are fobiile sale, iar pentru Edouard Philippe acestea sunt rechinii si medicul stomatolog. “Am temeri absurde. Imi este frica de ideea de a merge la stomatolog. Imi este frica de rechini. De altfel, nu ma simt in largul meu cand inot in mare”, a marturisit el.

Impreuna cu cel mai bun prietene al sau, Gilles Boyer, cu care a colaborat in echipa de campanie a lui Juppe, el a scris un thriller, “In umbra”, despre o campanie prezidentiala distrusa de morti suspecte si zvonuri de frauda.

Un alt lucru mai putin stiut despre noul premier francez – imita politicienii. De altfel, invitat la Europe1, el l-a imitat cu succes pe fostul presedinte Valery Giscard d’Estaing.

Iar atunci cand nu isi ataca adversarii politici, el face box. Philippe a marturisit ca se antreneaza de trei ori pe saptamana, in zori. “Toate sporturile permit sa te descarci, dar boxul iti da incredere in tine, in capacitatile fizice (…). Gestionezi mai bine agresivitatea, a ta si pe cea a oamenilor din fata ta. Probabil ca acest lucru m-a facut mai calm”, a spus el in august 2015.

Sursa foto: Facebook / Emmanuel Macron