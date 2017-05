Donald Trump le-a dezvaluit informatii secrete ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov si ambasadorului rus Serghei Kisliak, au declarat un actual oficial si un fost oficial din cadrul Guvernului american, relateaza The New York Times.

Informatiile clasificate dezvaluite de Donald Trump in intalnirea cu ministrul rus de Externe si ambasadorul rus se refera la un complot al Statului Islamic, potrivit unor oficiali, relateaza News.ro. Amenintarea era legata de folosirea laptopurilor in avioane.

Divulgarea informatiilor secrete de catre presedintele Donald Trump nu pare insa ca a fost ilegala. Seful SUA are puterea sa declasifice aproape orice, scrie The New York Times. Insa impartasirea informatiei fara acordul expres al aliatului care i-a furnizat-o reprezinta o incalcare majora a etichetei spionajului si ar putea sa puna in pericol o relatie cruciala in impartasirea informatiilor.

Ziarul The Washington Post a scris primul despre aceasta divulgare, care a reverberat imediat la Washington.

”Casa Alba trebuie sa faca repede ceva ca sa se controleze si sa se puna in ordine”, a declarat senatorul republican Bob Corker din Tennessee, presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe.

Intrebat cu privire la consecintele mai largi ale acestei divulgari, Corker a raspuns ca faptul de a ”compromite o sursa este un lucru pe care nu-l faci, iar de aceea pazim atat de bine informatiile pe care le primim de la surse (in domeniul) informatiilor, pentru ca sa impiedicam sa se intample acest lucru”.

Senatorul democrat Mark Warner din Virginia, vicepresedintele Comisiei pentru Informatii, a declarat intr-un mesaj postat pe Twitter ca, ”daca este adevarat, aceasta este o palma data comunitatii de informatii. Riscarea unor surse si metode este de neiertat, mai ales cu rusii”.

Casa Alba denunta o stire falsa

Casa Alba a denuntat informatia, scrie The Associated Press. ”Acest articol este fals. Presedintele a discutat doar amenintarile comune cu care se confrunta ambele tari”, a declarat Dina Powell, adjuncta consilierului pe probleme de securitate nationala pentru strategie, care a participat la intalnire.

Consilierul pe probleme de securitate nationala H.R. McMaster, care a participat de asemenea la intalnire, a minimalizat si el informatia.

”Presedintele (american) si ministrul (rus) de Externe au analizat amenintari din partea unor organizatii teroriste, inclusiv amenintari la adresa aviatiei”, a declarat McMaster.

”In niciun moment, nicio sursa de informatii sau metode (de colectare) nu au fost discutate si nicio operatiune militara nu au fost divulgate care sa nu fii fost deja cunoscute public”, a subliniat el.

Oficiali de la Casa Alba au incercat sa limiteze pagubele, trimitand la CIA sau la Agentia Nationala pentru Securitate, potrivit WP, scrie AP.

CIA si Biroul Directorului National al servicilor de Informatii au refuzat sa comenteze.

Sursa foto: Donald Trump / Shutterstock