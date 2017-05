Sambata, cel mai apropiat eveniment monden din 2017 de o nunta regala - cu exceptia situatiei in care printul Harry decide, brusc, sa o ceara in casatorie pe noua lui iubita - are loc in comitatul englez Berkshire, unde Pippa Middleton - sora mai mica a ducesei de Cambridge, viitoare regina a Marii Britanii - se casatoreste cu James Matthews.

De cand a fost sora de mireasa la nunta regala a printului William si Catherine Middleton, in aprilie 2011, unde manierele sale impecabile si o rochie spectaculoasa au propulsat-o in atentia presei internationale, viata privata si perspectivele maritale ale Pippei Middleton, in varsta de 33 de ani, nutritionist si colaborator al revistei Vanity Fair, au facut subiectul unei fascinatii intense in mass-media internationale.

Cu cine se casatoreste Pippa Middleton?

Milionarul James Matthews, in varsta de 41 de ani, managerul unui fond de investitii, este un barbat extrem de discret, in contradictie flagranta cu fratele lui mai tanar, Spencer Matthews, starul emisiunii de tip reality-show ”Made in Chelsea”.

James Matthews este directorul executiv al fondului de investitii Eden Rock Capital Management Group din Londra, denumit dupa proprietatea de lux pe care parintii lui o detin in Marea Caraibilor, Eden Rock, aflata pe insula St. Barts. Tatal lui, David Matthews, originar din Yorkshire, si-a inceput cariera lucrand ca pilot de curse, insa a devenit foarte repede multimilionar cu ajutorul unor contracte avantajoase din domeniul concesiunilor auto si al afacerilor imobiliare. Mama ginerului este Jane Parker, o artista nascuta in Zimbabwe, care a lucrat in trecut ca receptionista la sediul central al casei de moda Christian Dior.

In plus fata de Spencer, James a mai avut un frate, Michael. Acesta a murit in 1999 la varsta de 22 de ani, dupa ce a devenit cel mai tanar alpinist britanic care a escaladat muntele Everest. El a disparut in timpul coborarii dupa acea reusita, iar trupul lui neinsufletit nu a mai fost recuperat niciodata. In memoria sa, familia Matthews a infiintat Michael Matthews Foundation, care construieste scoli pentru copiii din regiuni izolate.

James Matthews a studiat la scoala Uppingham, insa nu a mers la facultate, preferand initial sa calce pe urmele tatalui sau si sa se aventureze in domeniul sporturilor motorizate. Apoi, si-a inceput cariera din domeniul finantelor lucrand ca broker la Bursa din Londra, inainte de a infiinta fondul de investitii Eden Rock in anul 2001.

In afara activitatilor profesionale, James Matthews este pasionat si de schi (la fel ca Pippa Middleton), de tenis (Pippa Middleton este adeseori vazuta la Wimbledon) si de ciclism (cei doi miri au participat impreuna la o cursa pe biciclete, organizata in scopuri caritabile intre Londra si Brighton). James Matthews detine o resedinta impresionanta in Chelsea si un avion privat.

Cum s-au intalnit Pippa Middleton si James Matthews?

Cei doi miri se cunosc de multa vreme. Dupa ce s-au intalnit prima data si s-au imprietenit atunci cand familia Middleton a petrecut o vacanta in proprietatea Eden Rock din Marea Caraibilor, in urma cu peste un deceniu, Pippa si James au avut o relatie de scurta durata in 2012, inainte ca ea sa inceapa o relatie de trei ani cu un alt finantist, brokerul Nico Jackson. Pippa Middleton a mai avut relatii si cu mostenitorul unui imperiu bancar, J.J. Jardine Paterson, si cu fostul jucator de crichet Alex Loudon, insa o presupusa idila cu cumnatul ei, printul Harry, speculata in tabloide, pare o pura fictiune.

In 2015, James Matthews a revenit in viata Pippei Middleton. In iunie 2016, la mai putin de un an dupa ce si-au reluat relatia, cei doi au anuntat ca s-au logodit, dupa o scurta vacanta petrecuta in Parcul National Lake District din Marea Britanie. Pippa Middleton a primit un inel de logodna cu un diamant octogonal urias de trei carate, cumparat de la bijutierul londonez Robinson Pelham, ce are o valoare estimata la 200.000 de lire sterline.

Unde are loc nunta?

Casatoria va fi organizata la St. Mark, o biserica din secolul al XII-lea, aflata pe o proprietate privata din Berkshire, la aproximativ 10 kilometri de satul Bucklebury, unde mireasa si-a petrecut copilaria alaturi de sora ei mai mare, Catherine, si de fratele lor mai mic, James. Intreaga proprietate a trecut printr-un amplu proces de modernizare si amenajare, saptamana trecuta, ce a inclus repararea zidurilor din piatra ale bisericii si vopsirea in auriu a portilor.

Dupa ceremonia religioasa, mirii si cei aproximativ 150 de invitati ai lor se vor deplasa spre resedinta pe care familia Middleton o detine in Bucklebury, unde va fi organizata o receptie. Carole si Michael Middleton au cumparat acel conac - construit in stil arhitectural georgian - in 2012. Conacul are in jurul sau o gradina de sapte hectare.

Detaliile despre acea receptie sunt invaluite in mister, desi aplicatia Bridebook, specializata in informatii despre nunti, afirma ca evenimentul - care va include corturi impermeabile la apa, bauturi, preparate culinare rafinate, un serviciu de catering personalizat, aranjamente florale spectaculoase, servicii de securitate, toalete portabile si secvente de divertisment - va costa 246.000 de lire sterline, depasind de 15 ori costul unei nunti obisnuite din Marea Britanie.

Oaspetii au fost sfatuiti sa isi aduca cu ei doua randuri de articole vestimentare, intrucat este prevazuta o a doua receptie, ce va avea loc in cursul serii.

Ce rochie de mireasa va purta Pippa Middleton?

Speculatiile despre identitatea designerului care a creat rochia de mireasa nu au atins nivelul acelora care au abundat in presa cu ocazia casatoriei ducesei de Cambridge - care a ales o rochie creata de Sarah Burton de la casa Alexander McQueen. Cu toate acestea, tabloidele au dorit cu ardoare sa dezvaluie acest detaliu si auu trimis armate de paparazzi pe urmele Pippei Middleton, carfe i-au urmarit cu atentie toate deplasarile efectuate in lunile care au precedat ziua casatoriei. Un favorit principal este considerat designerul britanic Giles Deacon, cunoscut pentru creatiile sale teatrale, care a fost vazut vizitandu-le pe Pippa si pe mama ei, in resedinta lor, anul trecut, in timp ce avea in brate mai multe sacose cu rochii. Alti designeri britanici avuti in vedere de tabloide sunt Amanda Wakeley si Jenny Packham. Stephen Jones, specialist in voaluri ale rochiilor de mireasa, a fost vazut parasind resedinta familiei Middleton, luna trecuta.

Pippa Middleton si ducesa de Cambridge au gusturi asemanatoare in ceea ce priveste moda, preferand tinutele elegante si conservatoare create de brandurile britanice, care le pun in evidenta siluetele atletice. Presa tabloida afirma ca Pippa Middleton a petrecut ultimele trei luni intr-o ”tabara de pregatire a mireselor”, care include exercitii de yoga, pilates, antrenamente cardio, cursuri de dans si de meditatie. In toata aceasta perioada ea a mancat o serie de preparate speciale.

Cine va participa la petrecerea de dupa nunta?

Ducele si ducesa de Cambridge vor fi prezenti, bineinteles, la petrecere, coordonand rolurile pe care le vor avea printul George, in varsta de trei ani, care va fi purtator de inel, si printesa Charlotte, in varsta de doi ani, care va fi domnisoara de onoare, potrivit unui anunt facut de Palatul Kensington.

Fratele surorilor Middleton, James, va veni insotit de iubita lui, prezentatoarea TV Donna Air.

Va fi prezent si printul Harry, care va fi acompaniat de noua lui iubita, actrita americana Meghan Markle. Fratele mirelui, actorul Spencer Matthews, va fi cavaler de onoare. Specialistii in presa mondena se asteapta ca regina Elizabeth a II-a sa nu participe la eveniment.

Potrivit BBC, celebrul jucator elvetian de tenis Roger Federer si sotia lui, Mirka, or fi prezenti la nunta si au sosit deja la biserica in care va avea loc ceremonia religioasa.

Desi nu a fost facut niciun anunt oficial referitor la lista invitatilor, este foarte posibil ca in randul acestora sa se afle multi dintre fostii colegi ai Pippei Middleton de la Universitatea Edinburgh, reprezentanti din inalta societate britanica, dar si persoane ”din popor”, localnici. Potrivit ghidului referitor la ”nuntile celebre”, publicat luna trecuta de Biserica Angliei, persoanele din public au dreptul de a asista la aceste nunti daca fac parte din acele parohii.

Sunt presa si opinia publica interesate de acest eveniment?

In pofida eforturilor sustinute depuse de familiile mirilor, zeci de mii de titluri au aparut in presa britanica pe aceasta tema, generand un sentiment de anticipare in randul publicului fata de acest eveniment monden - considerat cel mai important al anului. In presa, comentariile la adresa Pippei Middleton au variat de la curiozitate politicoasa la fraze rautacioase incarcate cu o ironie acida.

Cu toate acestea, surorile Middleton par sa genereze milioane de clicuri online, iar ziarele trebuie sa se vanda. Si toata lumea adora finalurile fericite. Cel mai probabil insa, dupa ce mirii vor pleca in acest weekend in luna de miere, interesul publicului si al presei fata de tinerii casatoriti se va diminua pentru o vreme. Pana cand vor anunta ca isi doresc un copil si atunci tot acest ”circ mediatic” va fi relansat.

Sursa foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock