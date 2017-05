Ministrii Sanatatii din G20 - grupul tarilor cu cele mai dezvoltate economii din lume - s-au intalnit pentru prima data in acest an, sambata, la Berlin, si au anuntat ca vor colabora pentru a diminua un fenomen ingrijorator - rezistenta tot mai mare la antibiotice. Oficialii au anuntat, de asemenea, ca vor incepe sa implementeze o serie de planuri nationale in acest sens, pana la sfarsitul anului 2018, informeaza Reuters.

Rezistenta la antibiotice este capacitatea naturala sau dobandita a unui microorganism de a rezista efectelor unuia sau mai multor antibiotice. Desi aceasta notiune este folosita si referitor la rezistenta naturala - capacitatea intrinseca a unor bacterii de a rezista la anumite antibiotice -, de o mai mare importanta clinica si stiintifica este rezistenta dobandita, informeaza News.ro.

Rezistenta la antibiotice poate sa apara prin selectie naturala sau prin mutatii (sub efectul factorilor de mediu mutageni sau prin erori necorectate in procesul de replicare a ADN-ului). Odata aparuta rezistenta la antibiotice, gena care codifica acest caracter se poate raspandi la alte celule prin transfer de plasmide. O bacterie poate purta simultan mai multe gene de rezistenta la antibiotice, fiind numita in acest caz multirezistenta.

Germania, care detine presedintia G20 in acest an, a spus ca acordul reprezinta ”o realizare importanta” si ca toate tarile participante au acceptat sa se ocupe de aceasta problema si sa implementeze sisteme ce impun obligativitatea emiterii unor retete medicale pentru prescrierea de antibiotice.

Considerand ca globalizarea a ajutat bolile infectioase sa se raspandeasca mult mai repede decat in trecut, reprezentantii celor 20 de state participante s-au angajat sa intareasca sistemele de sanatate nationale si sa isi amelioreze capacitatea de a reactiona la pandemii si in fata altor riscuri de sanatate publica.

Rezultatele acestei intalniri speciale vor fi prezentate si la summitul sefilor de state din G20, ce va avea loc la Hamburg, in iulie.

Desi descoperirea antibioticelor in secolul al XX-lea a oferit tratamente eficiente pentru numeroase infectii bacteriene care erau mortale in trecut, administrarea excesiva a acestor medicamente a dus la aparitia unor tulpini rezistente in cazul multor bacterii.

Un raport publicat de Uniunea Europeana in 2016 a evidentiat ca noile tulpini rezistente la antibiotice se face vinovate de peste 25.000 de decese pe an, la nivelul blocului de 28 de tari din UE.

Germania considera ca simpla discutare intr-un cadru public a acestei probleme va stimula o crestere a gradului de constientizare in randul populatiei in legatura cu rezistenta la antibiotice.

Reprezentantii G20 au anuntat, de asemenea, ca vor ajuta tarile sarace sa imbunatateasca accesul populatiilor lor la medicamente comercializate la preturi convenabile.

Sursa foto: Sayan Puangkham/Shutterstock.com