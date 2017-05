Pe masura ce participantii, majoritatea tineri, incepeau sa goleasca arena, o explozie a zguduit zona. Confuzia si panica s-au instaurat, oamenii incercand sa paraseasca Arena Manchester, sub sunetul sirenelor de politie si salvare, scrie CNN.com.

Un oficial din SUA considera ca “este probabil” sa fi avut loc un atentat suicidal cu bomba, un tanar fiind identificat ca posibil atentator.

Prim Ministrul Theresa May a subliniat ca incidentul este unul terorist. May a convocat o reuniune a comitetului de urgenta al Guvernului COBRA marti, la ora locala 9.00 (11.00, ora Romaniei). May a anulat evenimentele de campanie de marti. ”O sursa conservatoare a declarat pentru The Press Association ca premierul a suspendat campania in vederea alegerilor generale”, a anuntat marti Sky News.

"In prezent, tratam incidentul ca pe unul terorist pana cand vom avea alte date", a anuntat un reprezentant al Politiei, care a precizat ca politistii colaboreaza cu institutiile din domeniul combaterii terorismului si cu cele din inteligence.



