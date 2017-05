Fostul sef al Guvernul a fost ranit cand a deschis o scrisoare-capcana in timp ce se afla in masina sa, in apropiere de centrul Atenei, au declarat surse citate sub acoperirea anonimatului de Ekhatimerini.

Papademos ar fi fost ranit la maini si la picioare si a fost transferat la spitalul Evangelismos. Potrivit unor informatii citate de presa locala, el ar fi in stare critica.

Potrivit politiei, explozia a avut loc in timp ce masina acestuia se afla in miscare, la intersectia strazilor Patission si Marnis, la ora locala si a Romaniei 18.30.

Sursa foto: Agerpres Foto