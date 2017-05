Jared Kushner, ginerele si consilier al presedintelui Donald Trump, se afla intre persoanele vizate de ancheta FBI cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, scrie presa americana, citata de AFP.

Anchetatorii FBI considera ca Jared Kushner are "informatii importante despre ancheta lor”, afirma postul NBC, care preziceaza ca acest lucru nu inseamna ca sotul Ivankai Trump este suspectat ca a comis vreo infractiune, potrivit News.ro.

Considerat un intermediar central al lui Donald Trump in domeniul politicii externe, Jared Kushner s-a intalnit in decembrie cu ambasadorul rus in Statele Unite, Serghei Kisliak, si cu un bancher rus.

Ce a transmis Jared Kushner, prin avocatul sau

Avocatul ginerelui lui Trump, Jamie Gorelick, a anuntat ca clientul sau ”a propus deja in mod voluntar sa impartaseasca Congresului ceea ce stie despre aceste intalniri. Va face la fel cu orice alta ancheta”.

Ancheta FBI, condusa de-acum de procurorul special Robert Mueller, vizeaza sa faca lumina asupra unei posibile ”coordonari” intre membri ai anturajului presedintelui american si Guvernul rus. In centrul acestei anchete se afla fostul consilier pe probleme de securitate nationala al lui Donald Trump, Michael Flynn.

Vizat de o citatie in Congres si acuzat ca a primit plati pe care nu le-a declarat din partea unor entitati ruse, Flynn a invocat la inceputul saptamanii dreptul la tacere, refuzand sa furnizeze documente cu privire la aceste legaturi cu Rusia.

Investigatiile il vizeaza de asemenea pe fostul director de campanie al lui Trump, Paul Manafort.

Suspiciuni cu privire la o complicitate intre apropiati ai lui Donald Trump si personalitati ruse au declansat o veritabila furtuna politica la Washington, unde dezvaluiri in presa se succeda unele dupa altele.

De la inceputul acestui scandal care-i afecteaza presedintia, Trump a negat vehement orice legatura cu Moscova si a catalogat ancheta FBI si pe cele ale Congresului drept o ”vanatoare de vrajitoare”, insa a recunoscut ca nu poate vorbi decat in nume propriu.

Sursa foto: Shutterstock/ lev radin