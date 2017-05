Politia britanica a arestat vineri un barbat in legatura cu atentatul sinucigas de saptamana aceasta vizand concertul Arianei Grande din Manchester, ceea ce ridica numarul total al arestarilor in acest dosar la 11.

Un barbat de 44 de ani a fost arestat la Manchester, “insa aceasta este o ancheta care evolueaza rapid si tinem optiunile deschise in aceasta etapa”, se arata intr-un comunicat al fortelor de ordine, potrivit News.ro. Dintre cele 11 persoane arestate dupa respectivul atac terorist, doua au fost eliberate fara nicio acuzatie, in timp ce noua sunt inca interogate.

Vineri, seful diviziei de contraterorism din cadrul Politiei din Londra, Mark Rowley, a declarat ca o “mare parte a retelei” aflata in spatele atacului terorist de luni, de la Manchester, a fost arestata. El nu a exclus, insa, noi retineri.

Nivelul alertei teroriste a fost ridicat la maximum in tara dupa atentatul revendicat de Statul Islamic, care a amenintat cu alte atacuri. Gruparea jihadista, care pierde teren in Siria si Irak, si-a multiplicat in ultimele luni atentatele in Europa.