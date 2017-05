“Multe tari NATO au convenit sa suplimenteze considerabil platile, asa cum si trebuie. Banii incep sa curga - NATO va fi mult mai puternica”, a scris Donald Trump de la summitul G7, din Sicilia, potrivit News.ro. La summitul NATO de joi, de la Bruxelles, Donald Trump le-a cerut din nou membrilor NATO sa creasca cheltuielile pentru aparare, acuzand 23 dintre cele 28 de state din blocul militar ca nu platesc atat cat ar trebui. „Acest lucru nu este corect pentru contribuabilii din Statele Unite”, a atras el atentia. Mai mult, potrivit lui, unele tari datoreaza inca bani din anii precedenti.

Sefii de stat si de guvern din NATO au hotarat joi sa puna la punct planuri anuale privind contributiile la NATO, inclusiv cele financiare. Acesta planuri nationale vor acoperi trei domenii importante: fonduri, capacitati si contributii. In primul rand, cum intentioneaza natiunile sa isi indeplineasca angajamentele asumate deja de a cheltui 2% din PIB pentru aparare, suma din care 20% ar trebui investit in echipamente majore.

In al doilea rand, cum sa fie investite fonduri suplimentare in capacitati militare cheie, de care este nevoie, a detaliat secretarul general al NATO dupa summit, precizand ca al treilea punct se refera la contributiile aliatilor la misiunile NATO.

