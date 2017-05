“Voi lua decizia finala privind Acordul de la Paris saptamana viitoare!”, a scris el pe Twitter in ultima zi a summitului G7, la care a refuzat sa cedeze in fata presiunilor aliatilor pentru a sustine acordul incheiat in 2015, potrivit News.ro. “Intreaga discutie despre clima a fost foarte dificila, ca sa nu spun foarte nesatisfacatoare”, le-a spus Angela Merkel reporterilor.

“Nu exista nici un indiciu daca Statele Unite vor ramane sau nu in Acordul de la Paris”, a adaugat ea. Merkel a spus ca si negocierile privind comertul au fost “foarte dure”, dar si-a exprima satisfactia ca presedintele american Donald Trump a fost de acord ca, in comunicatul final, sa apara promisiuni de a lupta impotriva protectionismului si angajamente fata de un sistem comercial international bazat pe reguli.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mai 2017

Liderii G7 au recunoscut sambata ca nu pot gasi un teren comun cu Statele Unite privind lupta impotriva incalzirii climatice si vor lua act de aceasta situatie in declaratia lor finala, a anuntat Presedintia franceza, citata de AFP. « Statele Unite sunt in curs de reevaluare a politicii lor in materie de clima, in ce restul de sase tari din G7 isi vor reafirma angajamentul (in favoarea Acordului de la Paris – n.r.), luand act” de pozitia SUA, a afirmat un reprezentant al delegatiei franceze la G7.

Liderii celor mai bogate sapte tari din lume s-au intalnit vineri in Sicilia, pentru un summit G7 dificil, in care divergentele cu SUA privind schimbarea climatica si comertul international au tensionat atmosfera, in pofida zambetelor afisate la sosirea sefilor de stat si de guvern. Toata diplomatia europeana a incercat sa “traga in aceeasi directie” SUA in privinta climei, a dat asigurari vineri Presedintia franceza.

Insa aceste eforturi nu par sa fi avut inca vreun efect. Presedintele american “va face un efort pentru a intelege pozitia europeana”, a dat asigurari consilierul sau pe probleme economice, Gary Cohn, inaintea summitului.

