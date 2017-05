Unul dintre fratii atacatorului sinucigas de la Manchester ar fi fost implicat intr-un complot jihadist pentru a-l asasina pe trimisul ONU in Libia, relateaza Daily Express, citand surse sub acoperirea anonimatului.

Celula din care facea parte Hashim Abedi, in varsta de 20 de ani, ar fi fost in etapele finale ale construirii unei bombe, care urma sa il vizeze pe seful Misiunii ONU de Suustinere pentru Libia, Martin Kobler, potrivit News.ro. Hashim a fost arestat marti seara la locuinta familiei sale din capitala libiana, sub suspiciune de legaturi cu gruparea terorista Statul Islamic. Tatal sau, Ramadan, a fost retinut de asemenea.

Rada, serviciul de informatii al Libiei, afirma ca fratii Abedi s-au alaturat ISIS si ca Hashim avea informatii despre planurile fratelui sau, Salman, de a detona o bomba la Manchester Arena. “Cand l-am arestat si l-am intrebat, ne-a spus ‘Am aceeasi ideologie ca fratele meu’. Hashim ne-a spus ‘Stiu totul despre fratele meu, ce facea acolo, la Manchester’”, a spus un purtator de cuvant al Rada pentru Daily Telegraph.

Potrivit anchetatorilor, Salman ar fi discutat cu fratele sau cu numai cateva zile inainte de atentatul de luni, soldat cu 22 de morti si peste 100 de raniti. Autoritatile cred ca Salman i-a transferat lui Hashim 2.500 de lire sterline - bani care este posibil sa fi venit din creditul de studii al lui Salman.