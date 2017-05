Presedintele american Donald Trump, care s-a intors in Statele Unite dupa primul sau turneu in strainatate, a denuntat din nou “minciunile” presei, intr-o serie de mesaje publicate duminica pe Twitter, relateaza Reuters.

«Parerea mea este ca multe scurgeri de informatii sunt minciuni fabricate de presa ‘fake news’”, a scris Donald Trump, potrivit News.ro. De fiecare data cand presa mentioneaza surse citate sub acoperirea anonimatului, “este posibil ca aceste surse sa nu existe, ci sa fie inventate de jurnalistii "fake news", a adaugat el.

Donald Trump s-a intors la Washington, dupa mai multe de o saptamana in Orientul Mijlociu si in Europa, la o Casa Alba in criza, unde ancheta privind legaturile cu Rusia il vizeaza deja pe unul dintre cei mai apropiati consilieri ai sai - ginerele sau Jared Kushner. Presa americana a scris ca sotul Ivankai Trump a vrut sa deschida un canal secret de comunicatii cu Moscova, in perioada de tranzitie, inainte ca Trump sa fie investit in functie. El a vrut sa evite astfel caile traditionale de comunicare intre cele doua tari.

Potrivit Washington Post, Jared Kushner a facut aceasta propunere in cursul unei intalniri cu ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak, pe 1 sau 2 decembrie, la Trump Tower din New York. El a mers pana la a sugera folosirea cladirilor diplomatice ruse pentru a “proteja aceste discutii preinvestire de orice supraveghere” din partea Guvernului SUA, a scris cotidianul, mentionand conversatiile dintre Moscova si ambasadorul sau interceptate de serviciile americane de informatii.

Sursa foto: Evan El-Amin / Shutterstock