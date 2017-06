Dupa ce si-a dotat echipajele de politie cu masini Lamborghini si Ferrari, administratia din Dubai a adus si un robot politist pe strazile din oras. Acesta este primul dintr-o unitate care va creste, astfel ca pana in 2030 sa se ajunga sa reprezinte un sfert din efectivele politiei.

"Scopul nostru este de a creste numarul de roboti la 25% din efectivul de politie pana in 2030", a declarat Khaled al-Razzooqi, seful departamentului servicii inteligente de la politia din Dubai, citat de AFP.

Robotul care a fost scos in prima sa misiune in zona celui mai inalt turn din lume, Burj Khalifa, poarta cascheta de ofiter, se deplaseaza pe doua roti si dispune de un ecran tactil pe piept care poate fi folosit pentru a raporta infractiuni sau pentru a cere informatii.

Robotul are capacitatea de a interactiona cu trecatorii in mai multe limbi straine si poate recunoaste anumite gesturi de la o distanta de 1,5 metri. El va fi amplasat in principal in locuri frecventate intens de turisti si este echipat cu o camera care transmite imagini live si poate identifica suspecti urmariti de politie.

Reprezentantul politiei din Dubai spune ca, totusi, robotii nu pot inlocui oamenii la sarcini precum arestarea infractorilor.