Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a calificat drept o greseala pentru Statele Unite si pentru planeta retragerea SUA din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. El si-a rostit declaratia in limba franceza, dar a transmis si un mesaj in limba engleza, incheind cu formula "Make the planet great again", similara sloganului presedintelui SUA Donald Trump, "Make America great again".