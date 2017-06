Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a depus, joi, documentul de ratificare a Acordului de la Paris privind schimbarile climatice, in prezenta secretarului general adjunct pentru Afaceri Juridice al ONU, Miguel de Serpa Soares. In aceeasi zi, presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat retragerea Statelor Unite din Acord.

Acordul de la Paris a intrat in vigoare la 5 octombrie 2016 si va deveni operational dupa 2020.

In cadrul ceremoniei, seful diplomatiei romane a aratat ca formularea si implementarea concertata a strategiilor privind dezvoltarea durabila si schimbarile climatice, la nivel national, corespund angajamentului Romaniei ca stat membru UE si ONU, precum si obiectivului nostru de a contribui activ la implementarea mecanismelor Acordului, scrie News.ro.

La randul sau, inaltul oficial ONU a subliniat ca ratificarea de catre Romania a Acordului de la Paris reprezinta recunoasterea contributiei importante a tarii noastre pentru mentinerea acestui domeniu pe agenda internationala si consolidarea cooperarii intre statele lumii in abordarea acestui fenomen, se arata intr-un comunicat MAE.

Totodata, ministrul Teodor Melescanu a avut o intrevedere cu secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, in cadrul careia a subliniat importanta angajamentelor asumate de catre statele care au adoptat Agenda 2030, in ceea ce priveste eliminarea saraciei si a foametei, combaterea inegalitatilor si a injustitiei, precum si adoptarea unor masuri active privind protectia mediului inconjurator, in concordanta cu cele trei domenii ale dezvoltarii durabile: economic, social si mediu.