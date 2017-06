Sapte persoane au fost ucise si 48 au fost ranite dupa ce un microbuz de culoare alba a lovit mai multi pieton in apropierea statiei London Bridge, iar apoi trei barbati au coborat din masina injunghiind mai multe persoane in zona Borough Market. Politia londoneza a anuntat ca trei barbati suspecti au fost impuscati mortal.

Numarul ranitilor care au necesitat spitalizare in urma atacului de la Londra a crescut la 48, anunta Serviciul de ambulanta, care mentioneaza ca echipele de medici au ajuns la locul incidentului la sase minute de la apelul care anunta ca sunt persoane care au nevoie de ingrjiri medicale, informeaza News.ro.

Ranitii au fost transportati la cinci spitale din Londra, iar mai multe persoane cu rani usoare au primit ingrijiri la fata locului.

Unii dintre ranitii in atacurile de la Londra se afla in stare ”critica”, a anuntat duminica primarul capitalei britanice Sadiq Khan, relateaza The Associated Press si The Guardian.

Potrivit The Guardian, Khan s-a declarat ”coplesit si furios ca acesti teroristi au vizat in mod deliberat londonezi nevinovati”.

”Nu poate exista o justificare” a acestor atacuri, a spus el.

Peste 80 de medici au fost implicati in interventie, echipaje ale ambulantei si specialisti ai Serviciului de ambulanta aeriana.

"Incidentul a fost declarat ca fiind unul major si am colaborat cu celelalte servicii de urgenta", mai anunta Serviciul de ambulanta.

Mai multe strazi din jurul London Bridge ramaneau inchise duminica, iar unii angajati ai spitalelor nu puteau sa ajunga la serviciu, relateaza BBC News.

Duminica dimineata erau inchise in continuare London Bridge, Southwark Bridge, Borough High Street, Southwark Street, Lower Thames Street, King William Street, Gracechurch Street si Canon Street.

Statia London Bridge urmeaza sa ramana inchisa duminica toata ziua, iar statia Borough Tube era de asemenea inchisa.

Potrivit lui Cherry Wilson de la BBC, care se afla la locul atacului, personal de la spitale si lucratori de la caile ferate depuneau eforturi sa ajunga la serviciu din cauza cordoanelor politiei.

Sursa foto: Photographee.eu/Shutterstock.com