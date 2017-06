Alegerile generale anticipate de joi nu trebuie sa fie amanate in urma atacului de sambata seara de la Londra soldat cu sapte morti, a declarat duminica primarul capitalei britanice Sadiq Khan, relateaza Reuters.

Primarul le-a spus locuitorilor capitalei britanice ca prezenta politiei va creste in oras, dupa atac, dar ca nu exista motive de panica, potrivit News.ro.

El i-a indemnat pe oamenii din oras sa ramana calmi si vigilenti.

Khan a anuntat ca nivelul alertei ramane in continuare ”sever”, ceea ce inseamna ca un atac este foarte probabil.

”Unul dintre lucrurile pe care le putem face pentru ca sa aratam ca nu vom fi intimidati este sa votam joi si sa ne asiguram ca intelegem importanta democratiei noastre, libertatilor noastre civile si drepturilor omului”, a spus Khan.

”Eu nu pledez in vederea amanarii alegerilor. Eu cred cu pasiune in democratie si in a ne asigura ca votam, recunoscand astfel ca unul dintre lucrurile pe care acesti teroristi le urasc este votul. Ei urasc democratia”, a spus primarul Londrei.

Sursa foto: JStone/Shutterstock.com