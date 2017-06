Premierul britanic Theresa May a anuntat duminica, in urma unei sedinte a Comitetului de urgenta COBRA al Guvernului, dupa atacul de sambata seara soldat cu sapte morti si aproape 50 de raniti, ca luni se va relua campania electorala, iar joi vor avea loc alegerile generale pe care le-a convocat, relateaza The Associated Press, Reuters si BBC News.