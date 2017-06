Pentru cei prezenti in 2009 la summitul despre clima din Copenhaga, evenimentele petrecute saptamana trecuta vor aduce dezamagire, iritare si chiar neincredere, intrucat, in fata tuturor dovezilor, politicienii pot lua uneori decizii gresite.

Dar acelasi summit de la Copenhaga a creat o noua generatie de avocati ai climei. Oameni din toate sectoarele guvernelor nationale, orase, state, miscari de tineret, grupuri de credinta si afaceri sunt acum mai hotarati ca niciodata sa continue lupta pentru programul global de actiune privind schimbarile climatice care ar putea proteja cresterea economica, ar crea locuri de munca, ar imbunatati calitatea aerului si a sanatatii publice si ar asigura un climat stabil pentru generatiile viitoare.

Rezultatul a fost tratatul istoric de la Paris. Un cadru legal pentru ca statele sa poata colabora pentru realizarea acestor obiective. Adoptarea sa aproape universala a fost dovada ca oamenii au inteles intr-un final ca accelerarea actiunilor de prevenire a schimbarilor climatice este de fapt o forma superioara de exercitare a interesului personal. Am ajuns in punctul in care costul lipsei de actiune este mai mare decat costul actiunii, si oricine poate intelege acest lucru.

De aceea, decizia recenta a presedintelui Statelor Unite este de neinteles, iar eu raman increzator ca isi va reconsidera pozitia odata ce vor aparea mai multe dovezi despre impactul pe care il va avea asupra economiei Statelor Unite.

Datorita directiei stabilite de Tratatul de la Paris, pietele pentru forme inovatoare de energie curata si tehnologii eficiente energetic sunt preconizate sa se dezvolte rapid. De fapt, se asteapta ca tratatul sa deblocheze o potentiala crestere de 13.5 trilioane de dolari pana in 2030 deoarece aproape 200 de tari incearca sa isi accelereze eforturile de rederesare a schimbarilor climatice.

Statele Unite reprezinta locul originar pentru multe afaceri de top, care sunt bine pozitionate pentru a putea beneficia de o mare parte a acestei piete globale, sustinand deja peste trei milioane de locuri de munca generate de energia curata si avand potentialul de a crea multe altele. Aceasta oportunitate va fi mai greu de atins in afara tratatului.

Intre timp, multe dintre locurile de munca despre care negativistii spun ca sunt amenintate din cauza tranzitiei catre o economie cu o amprenta de carbon scazuta, vor fi riscate din cauza altor factori de neoprit. Cresterea mecanizarii si automatizarii in multe industrii – inclusiv in cea a mineritului din SUA – sunt motivele principale ale acestor schimbari, nicidecum eforturile noastre de a aborda tema modificarilor climatice.

Cum economiile au evoluat, natura muncii a fost si ea intr-o continua schimbare. Rolul nostru ca lideri este acela de a asigura o tranzitie corecta, in care cei care pierd fara vina lor sa aiba mijloace alternative de trai in noua economie. Prioritizand dezvoltarea sustenabila si actiunea climatica si explicand beneficiile unui astfel de drum este cea mai buna sansa pe care o avem pentru a construi un nou tip de economie, care sa functioneze oriunde, oricand.

Am crescut intr-un mic orasel din Olanda care a fost un centru de productie de textile multi ani. Foarte putini mai lucreaza acum in industria textilelor care s-a mutat in alte zone iar noi industrii i-au luat locul. Tranzitia a fost, cu siguranta, dificila la acel moment, dar viitorul s-a dovedit mai stralucitor pentru majoritatea covarsitoare a oamenilor.

Dar aici e vorba despre mult mai mult decat povestile personale. Comisia Globala pentru Economie si Clima a demonstrat ca o tranzitie spre emisii reduse de dioxid de carbon cu investitii crescute in energie regenerabila, eficienta energetica, orase curate, folosire eficienta a resurselor si infrastructura cu emisii reduse de dioxid de carbon ne ofera cea mai buna sansa de crestere economica in urmatoarele decenii, cu 90 de trilioane de dolari care trebuie cheltuite pentru o infrastructura globala sustenabila pana in 2030.

Si nici nu am adus in discutie argumentele morale si responsabilitatea noastra de a proteja comunitatile vulnerabile de azi, precum si cele din viitor.

Orice actiune care incearca sa incetineasca eforturile de a ne preocupa de schimbarile climatice poate doar sa ii loveasca pe cei mai vulnerabili la cresterea nivelului marilor si la fenomenele meteorologice extreme, fie ca este vorba de New Orleans sau Papua Noua Guinee. Chiar si in lumea dezvoltata, instabilitatea climatica poate sa ii lase pe copiii nostri si pe nepoti cu un mare deficit de resurse si dificultati economice pe care nu au facut nimic sa le merite.

De aceea, raspunsul a mii de lideri din afaceri, primari, guvernanti a fost imediat si transant. De aceea, raspunsul liderilor politici europeni si chinezi a fost atat de puternic. Si tot din acest motiv si hotararea noastra de a continua este atat de solida.

Totusi, astazi consider ca ar trebui sa celebram tratatul de la Paris pe care l-am creat cu totii. Un tratat care este mai mult decat un document legal – este o promisiune globala de a actiona si a evidentia o directie mai buna pentru afacerile, orasele si lumea noastra. O miscare globala de o asemenea anvergura este mai mare decat orice natiune si orice persoana. Si acesta este motivul pentru care impreuna vom reusi sa combatem schimbarile climatice si sa construim un viitor mai bun pentru toata lumea.