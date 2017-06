Partidul Conservator britanic a pierdut in alegerile anticipate de joi majoritatea absoluta pe care o detinea in Parlament, insa ramane cea mai mare formatiune in Legislativ, scrie presa britanica.

UPDATE ora 14.55 Premierul Theresa May a anuntat ca a primit mandat din partea Reginei Elisabeth a II-a pentru formarea unui Guvern.

Tocmai m-am intalnit cu Maiestatea Sa regina si acum voi forma un Guvern. Un Guvern care va putea oferi certitudine si va conduce Marea Britanie inainte in acest moment crucial pentru tara noastra. Acest Guvern va ghida tara in negocierile cruciale pentru Brexit, care vor incepe peste numai 10 zile Theresa May

Premierul a promis ca Guvernul sau va depune eforturi pentru a asigura securitatea tarii, prin intensificarea luptei “impotriva ideologiei extremiste si a tuturor celor care o sustin” si oferind “politiei si autoritatilor puterea de care au nevoie”.

“Guvernul pe care il conduc eu va pune corectitudinea si oportunitatea in centrul a tot ceea ce facem, pentru a indeplini promisiunea pentru Brexit impreuna si, in urmatorii cinci ani, sa construim o tara in care nimeni si nicio comunitate sa ramana in urma”, a spus Theresa May, care a anuntat ca a format o alianta cu formatiunea unionista nord-irlandeza DUP, cu care colaboreaza de ani de zile.

UPDATE ora 13.15 Premierul britanic Theresa May va cere permisiunea Reginei Elisabeth a II-a de formare a unui Guvern, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului. Surse din Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord au precizat ca May se bucura de sustinerea formatiunii si poate forma o majoritate.

“Vrem sa fie un Guvern. Am lucrat bine cu May. Alternativa este intolerabila”, au declarat surse din formatiunea nord-irlandeza pentru The Guardian, potrivit News.ro.

Acordul vine dupa discutii prelungite cu DUP pe parcursul noptii de joi spre vineri. Printre concesiile facute de conservatori in schimbul sustinerii s-ar numara promisiunea ca Irlanda de Nord nu va primi “statut special” post-Brexit.

Potrivit surselor citate de partidul nord-irlandez, liderii formatiunii au decis sa o sustina pe May pentru ca Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, sa nu devina premier.

UPDATE ora 11.15 Premierul conservator Theresa May negociaza cu Partidul Unionist Democrat (DUP) din Irlanda de Nord, dupa ce a pierdut majoritatea in alegerile legislative anticipate de joi, au declarat vineri surse citate de Sky News, scrie Reuters, potrivit News.ro.

La numararea voturilor in 647 din cele 650 de circumscriptii, conservatorii au obtinut 316 mandate - cu 12 mai putine ca in fostul Parlament - si nu mai pot obtine 326, pentru a detine controlul in Legislativ. DUP a obtinut zece mandate, cu doua mai multe decat in fosta legislatura.

Theresa May nu intentioneaza sa demisioneze din postul de premier, in pofida faptului ca Partidul Conservator si-a pierdut majoritatea in camera Comunelor, Camera inferioara a Parlamentului britanic, in alegerile legislative anticipate de joi, scrie presa britanica, citata de News.ro.

Viitorul lui May ca sefa a partidului este pus in discutie in mod deschis, dupa ce ea a convocat acest scrutin anticipat. May a convocat aceste alegeri cu speranta de a-si consolida majoritatea, care sa-i ofere mana libera in negocierea Brexitului cu Uniunea Europeana. Insa, dupa numararea aproape a tuturor voturilor, Partidul Conservator a obtinut 315 mandate, in contextul in care avea nevoie de 326 pentru a detine majoritatea in Legislativ.

Partidul Laburist condus de Jeremy Corbyn a obtinut un rezultat mult mai bun decat cel anticipat. Laburistii au obtinut 261 de mandate la numararea voturilor in 646 din cele 650 de circumscriptii uninominale, potrivit The Guardian. Liberal-democratii au obtinut 12 mandate, SNP 35, DUP zece, Verzii un mandat, iar altii 12 mandate. Ukip nu a obtinut niciun mandat in alegerile legislative anticipate de joi.

Analisti: Cel mai prost rezultat posibil al alegerilor din Marea Britanie

Pe masura ce sunt numarate voturile dupa alegerile din Marea Britanie devine tot mai clar ca incercarea premierului Theresa May de a-si consolida puterea a esuat, analistii financiari considerand ca scrutinul are cel mai prost rezultat posibil, relateaza MarketWatch, citat de News.ro.

Iata o parte din reactiile initiale ale analistilor:

Din perspectiva pietei, un parlament fara o majoritate clara este considerat unul dintre cele mai proaste rezultate posibile al acestor alegeri, pentru ca amplifica incertitudinile din Regatul Unit inainte de negocierile pentru Brexit cu Uniunea Europeana Jameel Ahmad, vicepresedinte pentru cercetari de piata la FXTM

Un parlament fara majoritate este cel mai prost rezultat pentru piete pentru ca creeaza un nou strat de incertitudini inainte de negocierile pentru Brexit si taie dintr-un termen deja scurt pentru asigurarea unui acord pentru Marea Britanie. Cursul lira/dolar a scazut cu peste 2% imediat dupa sondajele de opinie si pare foarte vulnerabil la noi scaderi Craig Erlam, analist la Oanda

Este cea mai mare turbulenta in politica britanica din iunie anul trecut. La casele de pariuri, Jeremy Corbyn este favorit sa devina viitorul premier, o situatie contemplata de putini investitori. Este corect de spus ca pietele au fost putin delasatoare in legatura cu acest rezultat. Chiar daca conservatorii vor obtine o majoritate, se pare ca Theresa May a pierdut, ceea ce sporeste incertitudinile. Asa cum am mai spus, avem situatia absurda in care May ar putea fi inlaturata pentru ca a castigat cele mai multe mandate, iar pozitia lui Jeremy Corbyn sa fie intarita prin plasarea din nou pe locul al doilea Neil Wilson, anaist senior la ETX Capital

Pietele ar putea percepe ca incertitudinile pe termen scurt sunt mai rele decat cele de dupa Brexit. Totusi, daca parlamentul fara majoritate va impune un compromis trans-partinic, acesta ar putea conduce la o strategie mai blanda pentru Brexit, ceea ce ar putea fi pozitiv pe termen lung, dupa confuzia initiala...Cu sanse mari ca Parlamentul sa nu poata ajunge la un consens in problemele esentiale, decizia ar putea fi returnata votantilor, fie printr-un al doilea referendum pentru Brexit sau pentru repetarea alegerilor Kallum Pickering, economist senior in Marea Britanie la banca Berenberg

Pare sigur ca Theresa May va avea probleme, chiar daca va obtine o majoritate sau va putea forma un guvern cu sprijinul altor partide. Campania a scos in evidenta deficientele sale grave de lider si nu exista dubii ca autoritatea sa in Partidul Conservator s-a diminuat considerabil. Chiar daca va ramane prim-ministru, este improbabil sa fie pe termen lung Grant Lewis, director pentru cercetari la Daiwa Capital Markets

Lira sterlina, slabita de socul alegerilor britanice

Socul alegerilor din Marea Britanie, in care conservatorii premierului Theresa May au pierdut majoritatea in Parlament, a dus la deprecierea lirei sterline cu pana la 2%, la cel mai redus nivel din ultimele doua luni, din cauza temerilor ca turbulentele politice ar putea complica negocierile pentru Brexit care ar trebui sa inceapa in 10 zile, dar reactia burselor la nivel international este limitata, relateaza Reuters.

Lira este in coborare, vineri, cu 1,9%, la 1,2735 dolari pe unitate, dupa ce in timpul tranzactiilor a atins minimul ultimelor doua luni, de 1,2693 dolari pe unitate. Fata de moneda unica europeana lira a scazut la 87,8 pence pentru 1 euro.

