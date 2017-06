Londonezii sunt indemnati sa petreaca sambata seara in barurile si restaurantele din capitala, pentru a demonstra unitate si rezistenta la o saptamana dupa atentatele de pe London Bridge, in care si-au pierdut viata inclusiv cinci persoane care serveau cina sau beau in restaurantele din zona Borough Market, transmite BBC.

Crucea Rosie din Marea Britanie a lansat deja o campanie, in care le cere oamenilor sa iasa impreuna la o saptamana dupa atentatele de pe London Bridge si din Borough Market. De asemenea, restaurantele au anuntat ca vor dona banii pentru un anumit produs din meniu, in vreme ce barurile si puburile vor cere donantii in cuantumul unei bauturi, scrie News.ro.

Toti banii stransi sambata seara se vor indrepta spre Fondul Solidaritatii, infiintat de Crucea Rosie UK. Acest fond este destinat victimelor atentatelor teroriste si famililor acestora din Marea Britanie. Fondul Solidaritatii a strans aproape 400.000 de lire sterline in primele 48 de ore, dupa ce a fost infiintat in urma atentatelor din Londra si Manchester.

Uber a anuntat ca va dona o lira pentru fiecare cursa ce va avea loc sambata seara, dar pana la miezul noptii, in vreme ce donatii directe vor fi stranse la piesa de teatru Don Juan de pe West End. Opt persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 48 au fost ranite, dupa ce trei atacatori au intrat saptamana trecuta cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a declansa un carnagiu cu mai multe cutite de bucatarie in zona Borough Market.

