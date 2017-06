Castigatorul editiei din acest an a licitatiei de caritate "Power Lunch with Warren Buffett", care a dorit sa ramana anonim, a oferit suma de 2.679.001 de dolari, scrie News.ro.

Acesta este cel de-al 18-lea an in care Warren Buffett se ofera sa ia pranzul cu castigatorul licitatiei, in beneficiul organizatiei de caritate Glide din San Francisco, care ofera, intre altele, ingrijire medicala, alimente si programe de vara dedicate tinerilor, pentru locuitorii din Bay Area care au nevoie de ajutor.

Warren Edward Buffett, nascut pe 30 august 1930, este un magnat si filantrop american, considerat unul dintre cei mai influenti investitori din lume. In martie 2017, a fost inclus pe locul al doilea in topul celor mai bogate persoane din Statele Unite, si pe locul al patrulea in clasamentul cemor mai bogati oameni din lume. Potrivit Forbes, averea lui este estimata in prezent la 76,2 miliarde de dolari.