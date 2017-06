Liderul laburist a declarat sambata noaptea ca are in continuare sanse pentru a deveni premier si va incerca sa blocheze ”pana la capat” formarea unui nou executiv conservator in Marea Britanie, transmite Sky News.

”Inca mai pot sa fiu prim-ministru. Asta este in continuare pe masa. Absolut!”, a precizat Jeremy Corbyn intr-un interviu pentru Sunday Mirror.Corbyn a explicat ca exista o posibilitate de a bloca discursul reginei Elisabeta a II-a, iar laburistii sunt pregatiti sa incerce ”pana la capat” pentru a opri ramanerea la putere a premierului May, scrie News.ro.

Conservatorii au nevoie de opt parlamentari pentru a-si asigura o majoritate de lucru in Camera Comunelor, in vreme ce unionistii nord-irlandezi au castigat zece pozitii in alegerile anticipate convocate de Theresa May tocmai pentru a consolida o majoritate existenta a conservatorilor inainte de negocierile pentru Brexit.

Laburistii au dus o campanie electorala remarcabila, atat prin organizarea de mitinguri electorale, cat si prin lansarea unor eforturi extraordinare pe retelele sociale de a-i scoate pe tineri la urne in ziua alegerilor generale din Marea Britanie.

De asemenea, laburistii au propus o platforma cu adevarat progresista si au obtinut cea mai crestere in voturi intr-o perioada de doi ani, desi analistii nu-i dadeau mari sanse lui Jeremy Corbyn, un veteran al politicii britanice, cunoscut pentru politicile socialiste si urat de membrii moderati ai Partidului Laburist. In urma alegerilor anticipate, laburistii au reusit sa obtina 262 de parlamentari, castigand in mai multe circumscriptii traditional conservatoare, cum este Kensington.

Sursa foto: skyearth, Shutterstock