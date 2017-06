Agentia CSE (Communications Security Establishment) a dat asigurari ca nu a detectat niciun stat care sa fi incercat sa influenteze alegerile canadiene anterioare, dar intuieste riscuri din partea activistilor hackeri, potrivit News.ro. Potrivit CSE, alegerile federale din 2015, in urma carora au ajuns la putere liberalii premierului Justin Trudeau, au fost vizate de „activitate informatica nesofisticata”, care nu a afectat rezultat.

„CSE va oferi sfaturi si ghidare informatica parlamentarilor si partidelor politice din Canada”, a spus sefa CSE, Greta Bossenmaier, intr-o conferinta de presa. „Securitatea informatica este un imperativ de echipa, nicio organizatie nu se poate ocupa singura”, a adaugat ea. Potrivit evaluarii CSE, partidele politice, politicienii si presa sunt mai vulnerabile la atacuri informatice decat scrutinul in sine, tinand cont ca sunt folosite, in general, buletine de vot tiparite.

Ingrijorarile privind interferenta in procese democratice au venit pe fondul acuzatiilor privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din SUA, din noiembrie anul trecut, si in cele din Franta, din mai. Agentiile americane de informatii au conchis anul trecut ca Rusia a spart servere ale Partidului Democrat si a facut publice e-mailuri, pentru a inclina alegerile prezidentiale in favoarea lui Donald Trump. Rusia neaga acuzatiile.

In martie, o agentie britanica de informatii le-a cerut partidelor politice sa se apere in fata posibilelor atacuri informatice, in timp ce Guvernul francez a renuntat la planurile de a le permite cetatenilor din strainatate sa voteze electronic la scrutinul legislative de luna aceasta, de teama unor atacuri informatice.

Sursa foto: Stacey Newman / Shutterstock