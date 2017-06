Ministerul rus al Apararii a precizat ca a ucis in total aproximativ 180 de militanti si pe cei doi comandanti pe 6, respective 8 iunie, in apropiere de Deir al-Zor, potrivit News.ro. Un expert care le ofera consiliere mai multor guverne din Orientul Mijlociu in privinta Statului Islamic, Hisham al-Hashimi, s-a declarat sceptic in legatura cu anuntul.

El a subliniat ca Abu Yasin al-Masri este as Abu al-Haj al-Masri, despre care rusii au spus ca l-au omorat in apropiere de Rakka, in mai. Potrivit lui al-Hashimi, a spus ca liderul ISIS, al-Beljiki, nu s-ar fi aflat in Siria in momentul atacului.

Comunicatul a venit la o zi dupa ce Rusia a anuntat ca este posibil sa-l fi ucis pe liderul ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, intr-un raid aerian, luna trecuta, Washingtonul nu a putut confirma informatia, iar oficiali occidental si irakieni sunt sceptici.

