“Din pacate, este, fara indoiala, cea mai mare tragedie pe care am cunoscut-o in ultimii ani, pe frontul incendiilor de padure”, a spus, emo’ionat, premierul portughez Antonio Costa, care a mers la sediul Protectiei Civile din apropiere de Lisabona, potrivit News.ro. “Numarul victimelor ar putea creste in continuare”, a spus el. „Prioritatea este salvarea persoanelor care ar pytea fi inca in pericol”, a adaugat premierul.

Potrivit secretarului de stat pentru Afaceri Interne, Jorge Gomes, 22 de persoane au fost gasite carbonizate in masini blocate de flacari, in timp ce circulau pe drumul care leaga Figueiro dos Vinhos de Castanheira de Pera. Alte trei au decedat in urma inhalarii de fum. Oficialul a vorbit si de 16 raniti, dintre care 11 civili si cinci pompieri. Doi dintre ei se afla in stare grava.

Focul a izbucnit sambata, in jurul orei locale 15 (17 ora Romaniei), in comuna Pedrogao Grande, din districtul Leiria. Potrivit premierului, este posibil ca furtunile uscate sa fi fost la origine. Aproape 600 de pompieri si 190 de vehicule au fost mobilizate in noaptea de sambata spre duminica, pentru a lupta impotriva incendiului. Potrivit lui Gomes, flacarile s-au propagate „cu multa violenta” si in mod inexplicabil”, evoluand pe patru fronturi.

Mai multe sate au fost afectate, iar un plan de evacuare a fost pus in aplicare pentru unele dintre ele. Amploarea pagubelor nu este cunoscuta deocamdata. Premierul Antonio Costa a anuntat ca va decreta doliu national.

Zeci de persoane care au fugit din casele lor, incercuite de flacari, au fost primate de locuitori dintr-un oras din apropiere, Ansiao. „Sunt oameni care au ajuns spunand ca nu vor sa moara in locuintele lor, care erau inconjurate de flacari”, a povestit unul dintre sinistrati, Ricardo Tristao.

Doua avioane de pompieri spaniole au fost trimise duminica dimineata in zona afectata, pentru a ajuta fortele portugheze. Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a mers rapid la fata locului si le-a transmis condoleante familiilor victimelor, carora le impartaseste „durerea, in numele tuturor portughezilor”. Aducandu-le un omagiu pompierilor, presedintele a dat asigurari ca, tinand cont de conditii, „a fost facut tot ce se putea face”.

Presedintele Comisiei Europene a anuntat ca UE a activat Mecanismul de Protectie Civila si va ajuta. Portugalia se confrunta cu o perioada de canicula, cu temperaturi care depasete 40 de grade Celsius in mai multe regiuni. Aproape 60 de incendii de padure ardeau duminica in tara, combatute de aproape 1.700 de pompieri.

Relativ scutita in 2014 si 2015, tara a fost afectata anul trecut de un val de incendii care au distrus peste 100.000 de hectare in zona continentala. Pe insula turistica Madeira, unde trei oameni au murit in august, cand 5.400 de hectare au ars si aproape 40 de case au distruse.

