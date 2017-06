"Duba a venit pur si simplu si ne-a calcat. Cred ca cel putin opt sau 10 oameni au fost raniti. Din fericire, eu am reusit sa scap. Apoi a coborat un tip din duba si l-am prins. Striga, spunea ’Voi ucide toti musulmanii, voi ucide toti musulmanii’. Lovea cu pumnii. Apoi am reusit sa il punem pe jos. Apoi spune ’Omorati-ma, omorati-ma’. I-am spus ’Nu te vom ucide. De ce ai facut acest lucru?’. Nu a spus nimic”, a povestit un martor la incident.

Un alt martor a declarat ca a ajutat la retinerea suspectului, in timp ce prietenii lui au ajutat victimele. „Am vazut un om sub duba. Sangera. Prietenul meu a spus ca a trebuit sa ridice duba, eu am fost ocupat cu barbatul care a incercat sa fuga. Prietenul meu a zis ca a spus ceva, dar nu am auzit”, a afirmat Warfa.

„(Oamenii loviti – n.r.) erau majoritatea tineri. Erau foarte rau. Am incercat sa il opresc (pe suspect – n.r.), unii oameni il loveau, dar le-am spus sa il opreasca si sa il tina pana la sosirea politiei. A incercat sa fuga, dar oamenii l-au imobilizat. Se lupta sa fuga”, a adaugat tanarul.

Martori au povestit ca au tinut suspectul timp de o jumatate de ora, pana la sosirea politiei. Soferul, in varsta de 48 de ani, era ras, are parul cret si purta un tricou alb.

Cel putin un om a murit si alti opt au fost raniti.

Primarul Londrei descrie incidentul drept un atac deliberat

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a descris coliziunea de la moscheea Finsbury Park drept un atac deliberat, care a vizat „londonezi nevinovati, dintre care multi incheiau rugaciunile in luna sfanta a Ramadanului”, relateaza The Guardian.

„Desi pare sa fie un atac vizand o anumita comunitate, asemene atacurilor ingrozitoare din Mancheste, Westminster si London Bridge, este de asemenea un asalt asupra tuturor valorilor noastre impartasite de toleranta, libertate si respect”, a scris edilul, pe Facebook.

Primarul, primul musulman care conduce Londra, a precizat ca au fost desfasurati politisti suplimentari „pentru a linisti comunitatile, in special pe care care marcheaza Ramadanul”.

Politia trateaza incidentul ca pe unul de natura terorista.

