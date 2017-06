Vladimir Putin este un personaj cel putin controversat al zilelor noastre. Fost agent KGB, fost premier al Rusiei intre 1999-2000 si 2008-2012, actualul presedinte al Rusiei este cunoscut pentru declaratiile socante, uneori, si implicarea in diverse tensiuni, cum ar fi ancheta privind implicarea in campania lui Donald Trump sau tensiunile din Siria.

Putin este cu siguranta o figura emblematica, ce va ramane in istorie. Fie pentru ca a schimbat soarta economica a Rusiei, fie ca a intors tara intr-un regim totalitar, presedintele Rusiei este un personaj direct, care nu s-a ferit sa faca declaratii publice incendiare sau macar surprinzatoare.

The Independent a facut o selectie cu declaratii care ne arata cum gandeste liderul Rusiei si cum vede lumea:

Vladimir Putin: “Nu sunt femeie, deci nu am zile proaste”

Presedintele Rusiei a facut, de-a lungul timpului, mai multe comentarii sexiste, asa ca aceasta scapare nu a fost chiar surprinzatoare pentru nimeni. Intr-o discutie cu regizorul, producatorul si scenaristul Oliver Stone, Putin a declarat ca femeile sunt tinute in loc de biologie si ca, fara sa isi prouna sa jigneasca pe cineva, aceasta este natura umana.



Sursa – USA Today

„Sarcina unui guvern nu este doar sa puna miere in ceasca, uneori trebuie sa dea si un medicament amar”

Dupa ce si-a anuntat intentia de a candida la presedintie, in 2012, Putin a declarat ca Guvernul Rusiei va trebui sa adopte masuri controversate, pentru a face fata urmarilor crizei financiare din 2008.

Sursa: NBC News

Sursa foto: Evgeny Sribnyjj / Shutterstock

„E foarte periculos sa incurajam toti oamenii sa se vada ca exceptionali, indiferent care ar fi motivatia”

Putin a luat in deradere exceptionalismul american, intr-un editorial din New York Times, publicat in 2013.

Sursa: New York Times

„Vom urmari teroristii peste tot. Daca sunt in aeroport, vom merge in aeroport. Daca ii gasim in toaleta, ma scuzati, ii vom scoate afara. Asta este, caz inchis”

Putin a facut aceasta declaratie in 1999, subliniind aceasta descriere colorata si controversata a strategiei impotriva terorismului, in timp ce discuta cu un reporter despre razboiul Rusiei cu Cecenia. Si-a cerut scuze pentru declaratie in 2011.

Sursa: Telegraph.co.uk

Vladimir Putin: "Cu cat invat mai multe despre oameni, cu atat mai mult iubesc cainii. Pur si simplu imi plac animalele.

Putin este celebru pentru pasiunea pentru caini. Detine un labrador in varsta de 15 ani, pe nume Konni, un Akita Inu pe nume Yume si un Karakachan Dog, Buffy.



Sursa: Telegraph.co.uk

„Sunt cel mai bogat om, nu doar din Europa, ci din toata lumea. Colectionez emotii”

Nu exista informatii foarte clare privind averea reala a lui Vladmir Putin. Revista Fortune a estimat-o la aproximativ 40 miliarde de dolari. Oricum, in cartea „Noul tar”, Vladimir Putin este citat spunand ca cea mai mare avere a lui este tocmai faptul ca a fost ales in fruntea Rusiei.

Sursa: Fortune

Vladimir Putin: "Probabil ca niciodata nu va fi totul bine. Dar trebuie sa incercam”

In 2013, Putin a gazduit o dezbatere televizata care a durat 4 ore si 47 de minute. In aceasta emisiune extrem de lunga, presedintele a fost intrebat cand va fi totul bine. Raspunsul lui a fost pesimist: probabil niciodata.

Sursa: The Guardian

Sursa foto: Shutterstock