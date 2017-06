Miliardarul spune ca liderii globali au datoria de a educa oamenii in directia contracararii efectelor nefaste ale evolutiei automatizarii si inteligentei artificiale. „Prima revolutie tehnologica a declansat primul Razboi Mondial, cea de-a doua l-a pornit pe al doilea. Asistam la a treia revolutie tehnologica”, a declarat acesta, citat de The Independent.

Acesta a mai spus ca vede foarte multe oportunitati in evolutia inteligentei artificiale si in globalizare, acesta fiind si motivul pentru care calatoreste atat mult. In calatoriile sale, magnatul chinez vorbeste cu toti liderii de stat si le spune ca trebuie sa tina pasul cu evolutiile. „Daca nu se misca repede, vor avea probleme. Teoria mea este ca trebuie sa repari acoperisul cat inca este functional”.

Pe langa posibilele efecte negative ale acestor evolutii, acesta este de parere ca dezvoltarea inteligentei artificiale va permite oamenilor sa calatoreasca mai mult si sa munceasca mai putin, in viitor.

Jack Ma s-a nascut pe 15 octombrie 1964, in Hangzhou, un oras din sud-estul Chinei, intr-o familie cu trei copii. In timpul copilariei sale, China comunista era tot mai izolata de catre Occident iar familia se confrunta cu foarte multe lipsuri. Schimbarea a inceput dupa ce presedintele american al vremurilor, Richard Nixon, a vizitat orasul in 1972, acesta devenind o Mecca a turismului, in paralel cu deschiderea timida incercata de China catre Occident. La varsta de 40 de ani, Ma a devenit milionar. Citeste aici mai multe detalii.

© Minipig5188 | Dreamstime.com - Jack Ma of Alibaba