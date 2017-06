Incidentul a avut loc catre ora locala 9.14 (11.14, ora Romaniei) in fata Westgate Sports Centre, unde se desfasura un eveniment care marca Aid al-Fitr. Unul dintre copii ar fi fost ranit grav.

Politia din Northumbria a anuntat ca incidentul nu ar avea legatura cu terorismul. O femeie in varsta de 42 de ani a fost retinuta, a anuntat politia. Sute de persoane participau la un eveniment care marcheaza incheierea Ramadanului.

”Din cate inteleg, (o femie care se afla la rugaciune) tocmai pleca cu masina si cred ca a pierdut controlul” asupra volanului, a declarat un martor ocular. ”Am fugit, pentru ca toata lumea se ducea catre raniti, incercand sa le toarne apa pe gura”, a adaugat el. ”Parintii copiilor se aflau acolo. Am incercat sa-i calmez si sa le spun ca ambulanta era acolo si ca vor avea grija de ei, ca ei stiu ce fac”, a mai spus el.

”Acest lucru a provocat mare panica. Toata lumea tipa cand s-a intamplat. Nu a fost cea mai buna experienta”, a declarat martorul. ”Am primit primul apel de urgenta la ora (locala) 9.15 (11.15, ora Romaniei), in aceasta (duminica) dimineata, cu privire la o masina care a urcat pe trotuar”, a declarat un purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta din Nord-Est.

”Am luat sase persoane la spital. Au fost condusi la Royal Victoria Infirmary, la Newcastle. Trei copii si trei adulti”, a precizat purtatorul de cuvant

La incident au intervenit sase ambulante, doi paramedici, vehicule de reactie rapida si ambulanta aeriana.

Un parlamentar laburist din Newcastle Central, Chi Onwurah, a scris pe Twitter ”atat de trist. Eram la rugaciune mai devreme si era atat de multa bucurie si unitate. Ma gandesc la cei afectati de ceea ce mi se spune ca a fost un teribil accident”.

”Ma aflam in parcare, cand am auzit tipete, asa ca am fugit catre colegiul comunitatii, care se afla la cateva minute de mine”, povesteste dr. Afsar, un martor ocular. ”Cand am ajuns, am vazut un adolescent foarte tanar plin de sange, iar alt adolescent foarte tanar parea ranit”, continua el, adaugand ca ”era un barbat in afara colegiului comunitatii cu rani la fata si sange pe toata fata”.

”Politia era deja la fata locului. I-am vazut mai devreme supraveghind rugaciunea”, spune el, adaugand ca ”politisti au urcat soferul masinii in spatele unei dube de politie”. ”Am vorbit cu oameni de la fata locului care au vazut ce s-a intamplat si mi-au spus ca ea scotea o masina din parcare si a accelerat brusc in multimea adunata”, declara Afsar.

”Eram impreuna cu alti cativa doctori, care au venit sa ajute, dar politia si paramedicii au fost foarte rapizi si nu au avut nevoie de ajutorul nostru”, spune el. ”Primarul din Newcastle a fost si el acolo, mai devreme, la ceremonia de Aid al-Fitr”, mai spune matorul ocula