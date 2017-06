”Vom arata in mod clar ca de cealalta parte nu este nimic”, a spus Schulz in fata delegatilor partidului sau, SPD, reuniti in Congres la Dortmund (vest), pentru a adopta programul legislativ in vederea scrutinului de la 24 septembrie.

”Va spun dinainte: cel mai mare pericol este aroganta puterii. Oamenii o simt”, a spus fostul presedinte al Parlamentului European (PE), adresandu-se conservatorilor lui Merkel, la putere din 2005 si care candideaza pentru al patrulea mandat consecutiv.

Schulz i-a reprosat de asemenea opozantei sale ca ”tace in mod sistematic in dezbateri cu privire la viitorul tarii”, la fel ca in cele despre pensii, catalogand aceasta atitudine drept ”un atac impotriva democratiei”.

Intr-un discurs de aproape o ora si jumatate, el s-a aratat combativ, atacand-o in mai multe randuri pe Merkel, in urma careia se afla cu aproape 15 puncte procentuale, potrivit unui ultim sondaj publicat duminica (39% la 25%).

El a abordat toate temele programului sau, supus duminica dupa-amiaza votului delegatilor social-democrati, promitand o reducere a impozitelor straturilor populare si de mijloc ale societatii, o presiune fiscala mai mare asupra celor bogati si invatamant gratuit.

Sambata, SPD a decis sa infiinteze o comisie care sa reflecteze la un eventual impozit pe avere.

Martin Schulz s-a angajat, de asemenea, in cazul in care va fi ales, sa legalizeze casatoriile cuplurilor de acelasi sex, pe care conservatorii lui Merkel le refuza, facand din acest lucru o conditie in vederea unor eventuale acorduri de coalitie.

”Eu nu voi semna vreun acord de coalitie in care nu figureaza casatoria pentru toti”, a subliniat Sculz, al carui discurs a fost indelung aplaudat de miile de delegati reuniti in Westfallenhalle, la Dortmund.

