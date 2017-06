Intesa Sanpaolo a anuntat luni ca preluarea activelor bune ale Banca Popolare di Vicenza si Veneto Banca ar putea conduce la inchiderea a aproximativ 600 de sucursale si la plecarea, pe baza de voluntariat, a 3.900 de angajati, transmite Reuters, citat de News.ro.

Italia a decis duminica inchiderea celor doua banci regionale, intr-un acord care poate costa statul pana la 17 miliarde de euro, in timp ce activele bune vor fi transferate Intesa, cea mai mare banca din retail din tara.

Guvernul a pregatit duminica decretul de lichidare a bancilor, care s-au prabusit dupa ani de zile de management prost si credite neperformante. Decretul trebuie sa fie votat de Parlament in termen de 60 de zile.

Guvernul va plati Intesa 5,2 miliarde de euro si ii va acorda garanti de 12 miliarde de euro.

Ministrul Economiei, Pier Carlo Padoan, a spus ca fondurile totale mobilizate de stat vor fi de pana la 17 miliarde de euro, suma de trei ori mai mare fata de estimarea facuta initial pentru recapitalizarea celor doua banci cu fonduri publice.

Acordul, aprobat de Comisia Europeana, permite Italiei sa rezolve criza bancara in termeni proprii, asigurandu-se ca cele doua banci din nordul Italiei nu vor fi inchise potrivit reglementarilor mai dure ale uE.

”Cei care ne critica sa spuna care ar fi alternativa mai buna, pentru ca eu nu o vad”, a declarat Padoan dupa ce guvernul a pregatit in timpul weekend-ului decretul de lichidare a bancilor.

Decretul stipuleaza ca sucursalele celor doua banci si angajatii lor vor face parte din Intesa Sanpaolo, incepand de luni, pentru a evita retragerile de fonduri din depozitele clientilor, care s-ar fi putut extinde la nivelul intregului sistem bancar.

Potrivit planului, creditele neperformante si riscurile legale rezultate din scandal vor fi transferate intr-o banca rea, partial finantata de catre stat.

Detinatorii de obligatiuni junior si actionarii vor suferi pierderi, dar proprietarii de obligatiuni senior si deponentii vor fi protejati.

Padoan a spus ca pe langa plata de 5,2 miliarde de euro facuta Intesa, care include 1,3 miliarde de euro pentru acoperirea costurilor restructurarii locurilor de munca, statul va oferi garantii pentru posibilele pierderi rezultate din procesul de evaluare a celor dou banci si a creditelor riscante.

O sursa din Ministerul de Finante a spus ca Guvernul estimeaza ca garantiile totale de 12 miliarde de euro se vor transpune intr-o expunere reala de numai 400 de milioane de euro pentru stat, dar nu a explicat cum a ajuns la aceasta cifra.

Si Comisia Europeana a aratat ntr-un comunicat ca costul net suportat de statul italian va fi mult mai scazut decat sumele anuntate, dar nu a explicat.

Unii oficiali italieni si-au exprimat exasperarea legata de felul in care Italia a tratat problemele din sistemul bancar, in care creditele neperformante se ridica la aproape 350 de miliarde de euro, o treime din totalul zonei euro.

Monte dei Paschi di Siena, a patra mare banca din Italia, este salvata la randul ei de catre stat, pentru acoperirea unui deficit de capital de 8,8 miliarde de euro. Alte patru banci mici au fost inchise in 2015.

Viitorul bancilor Veneto a fost incert in ultimii doi ani, de cand BCE a descoperit deficitul de capital provocat de creditele neperformante si un scandal legat dde vanzarea de actiuni clientilor bancilor, in schimbul imprumuturilor.

Negocierile prelungite dintre Roma, Frankfurt si Bruxelles si rezultatul de duminica al acestora au ridicat semne serioase de intrebare despre eficienta supravegherii bancare si credibilitatea propriilor reguli europene in tratarea crizelor.

Veneto Banca este prezenta si in Romania, unde este specializata pe finantarea companiilor, detinand o cota de piata de 1,5%. Banca italiana a cautat in ultimul an un cumparator pentru operatiunile din Romania.

Sursa foto: Shutterstock / Gabriel Petrescu