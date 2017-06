Amenintarea GoldenEye a facut deja victime in mai multe tari la nivel global, printre care Romania, Ucraina si Rusia, a avertizat Bitdefender, transmite News.ro.

”Spre deosebire de alte versiuni de ransomware, care blocheaza datele utilizatorilor de pe calculatoarele infectate si apoi solicita recompensa pentru a le reda accesul, noua versiune GoldenEye nu le permite victimelor sa mai foloseasca dispozitivul infectat, dat fiind ca, dupa ce termina procesul de criptare a datelor, forteaza calculatorul sa se inchida si il face inutilizabil pana la plata recompensei de 300 de dolari”, a anuntat compania Bitdefender.

Atacul cibernetic din Ucraina vizeaza mai multe banci, un distribuitor de energie electrica, precum si compania aeronautica Antonov.

Banca Centrala a anuntat ca acest atac cibernetic este cauzat de un virus necunoscut, dar nu a dat mai multe detalii despre bancile afectate din Ucraina. De asemenea, institutia bancara a precizat ca orice atac cibernetic asupra sistemelor informatice ale bancilor ucrainene va fi neutralizat, pentru ca securitatea cibernetica este configurata in mod corespunzator.

Mai multe avioane ar putea sa sufere intarzieri, din cauza atacului cibernetic care a lovit inclusiv aeroportul international de la Kiev.

Ce recomanda specialistii in securitate cibernetica

Specialistii in securitate cibernetica recomanda utilizatorilor sa faca mai multe copii ale datelor de importanta strategica pentru a evita pierderea acestora. In plus, utilizatorii sunt sfatuiti sa actualizeze in regim de urgenta sistemul de operare si toate programele de pe calculator la cele mai recente versiuni si sa evite sa foloseasca versiunile mai vechi ale programelor.

In martie 2017, Microsoft a furnizat un patch care blocheaza exploatarea vulnerabilitatii MS17-010 de catre atacurile de tip ransomware, dar un numar necunoscut de calculatoare si servere la nivel global – inclusiv cele care folosesc versiuni invechite ale Windows – nu au primit respectiva actualizare si risca sa fie infectate in orice moment, au avertizat specialistii.

Sursa foto: Playtech.ro