Ucraina a acuzat sambata dupa-amiaza serviciile secrete ruse de implicare in atacul cibernetic global de la inceputul saptamanii, care a lovit puternic institutiile guvernamentale, bancile, companiile si aeroporturile ucrainene, dar s-a raspandit rapid in intreaga lume, inclusiv in Rusia, Romania, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Spania, SUA si chiar Australia, scrie Reuters.