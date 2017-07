Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, si-a luat angajamentul, marti, in discursul rostit la receptia de Ziua Independentei organizata de reprezentanta diplomatica la Bucuresti, de a consolida si mai mult parteneriatul strategic, prin gazduirea celei mai "numeroase misiuni comerciale care a ajuns vreodata in Romania”. El a pledat pentru un cadru politic “stabil, previzibil, transparent, caracterizat de consultare veritabila cu toti actorii implicati, inclusiv cu investitorii straini”.

Ambasadorul a mai spus ca asteapta "cu interes” dezvoltarea tuturor dimensiunilor parteneriatului impreuna cu Guvernul premierului Mihai Tudose, scrie News.ro.

"Ambasada mea va indeplini acum angajamentul presedintelui meu de a consolida si mai mult parteneriatul nostru strategic. In aceasta toamna vom gazdui cea mai numeroasa misiune comerciala care a ajuns vreodata in Romania si vom incuraja investitiile dintre tarile noastre, in ambele directii”, a spus ambasadorul.

Hans Klemm a facut referire la Trade Winds, cel mai de amploare eveniment de promovare comerciala organizat anual de catre Departamentul Comertului al Statelor Unite, ajuns anul acesta la a zecea editie. Romania va fi principala destinatie a misiunii din luna octombrie 2017, companiile participante avand optiunea de a se deplasa si in celelalte tari vizate, adica Bulgaria, Grecia, Croatia si Serbia.

"Putem face acest lucru cu eficienta maxima aici, in Romania, intr-un cadru de politic stabil, previzibil, transparent, caracterizat de consultare veritabila cu toti actorii implicati, inclusiv cu investitorii straini”, a adaugat el.

Ambasadorul a avut un mesaj si pentru premierul roman - "Asteptam cu interes sa dezvoltam fiecare dimensiune a parteneriatului nostru impreuna cu noul guvern condus de prim-ministrul Tudose si cu membrii Parlamentului Romaniei”.

Klemm a evocat si alte aspecte ale parteneriatului strategic SUA-Romania pe care intentioneaza sa se dezvolte. "Colaborarea noastra militara si in domeniul aplicarii legii este mai stransa decat oricand si vom lucra cu partenerii nostri romani pentru a imbunatati securitatea transatlantica, pentru a garanta stabilitatea in regiunea Marii Negre si pentru a lupta impotriva terorismului aici si peste hotare, la mare distanta. Suntem dornici sa sustinem Romania in angajamentul sau de a investi 2% din PIB pentru aparare”, a precizat el.

Un alt domeniu de interez il reprezinta invatamantul si cercetarea. "Vom interactiona cu universitati, centre de cercetare si institute culturale din Romania pentru a promova schimburile de profesori, studenti, cercetatori si artisti americani si romani. Vom incerca sa extindem activitatea Comisiei Fulbright si sa sprijinim institutiile guvernamentale din Romania sa infiinteze un nou post la Ambasada de la Washington, cu scopul de a promova programele de schimb academic”, a declarat seful reprezentantei diplomatice la receptia gazduita de Ambasada SUA.

Hans Klemm a profitat de ocazie si pentru a trece in revista realizarile din relatia SUA-Romania, la aniversarea a 20 de ani de parteneriat strategic: "Aderarea Romaniei la NATO, sacrificiul nostru comun pe campurile de lupta din Irak si Afganistan, deschiderea amplasamentului sistemului de aparare antiracheta de la Deveselu”.

Ambasadorul american a amintit de vizita presedintelui roman Klaus Iohannis la Washington si de intalnirea acestuia cu omologul sau american Donald Trump. "Confirmand soliditatea si ambitia parteneriatului nostru, acesta a fost pentru Romania si America cel mai important eveniment bilateral de multi ani, poate chiar de generatii”, a apreciat Klemm.

"Romanii si americanii au multe lucruri in comun: dragostea de libertate, mandria culturii lor, traditii bogate si peisaje vaste, incarcate de istorie”, a mai spus ambasadorul, citand discursul lui Trump din conferinta de presa comuna cu Klaus Iohannis.

Tema receptiei de anul acesta, oferita de Ambasada Statelor Unite, este baseball- aniversarea a 70 de ani de cand legendarul Jackie Robinson, primul sportiv profesionist american de culoare, a intrat pe teren, spargand barierele discriminarii rasiale.

"Un alt lucru pe care il impartasesc natiunile noastre este dragostea pentru sporturi. Anul acesta sarbatorim 70 de ani de cand Jackie Robinson a spart bariera rasiala in Liga Profesionista de Baseball. Acest moment de referinta din istoria americana nu doar a schimbat jocul de baseball, ci a si deschis drumul pentru Dr. Martin Luther King, Jr. si miscarea moderna pentru drepturi civile”, a afirmat Klemm, prezentandu-i pe invitatii speciali. Este vorba despre fiica lui Robinson, Sharon Robinson, precum si trei foste vedete ale Ligii Profesioniste de Baseball: Scott Erickson, LaTroy Hawkins si Marlon Anderson.

"Pe 15 aprilie 1947, Jack Roosevelt Robinson pasea pe terenul stadionului Ebbets Field, ca membru al echipei Brooklyn Dodgers. Acum, 70 de ani mai tarziu, La Troy, Scott, Marlon si eu ne aflam la Bucuresti pentru a promova diversitatea, incluziunea si eliberarea de discriminare", a spus Sharon Robinson, activist care sprijina emanciparea tinerilor prin educatie.

Ea a salutat multimea in romana, dar a incurcat capitala Romaniei cu cea a Ungariei, spre amuzamentul tuturor. Robinson si-a cerut scuze pentru greseala facuta.

Receptia a inceput cu marsul infanteristilor marini, dupa care orchestra MAPN a interpretat imnurile SUA si al Romaniei. La receptia oferita de Ambasada SUA la Bucuresti, de Ziua Independentei, iau parte si presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose.

Ceremonia se va incheia cu zborul demonstrativ al Iacarilor Acrobati.