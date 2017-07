Liderii marilor puteri ale lumii i-au facut lui Donald Trump concesii in domeniile foarte delicate ale comertului si climei, in speranta de a mentine iluzia unitatii G20, scrie AFP dupa publicarea comunicatului final al summitului.

Declaratia, adoptata dupa doua zile de summit, marcate de manifestatii adesea violente, poarta urmele controverselor dintre noua administratie americana si restul lumii, scrie News.ro.

Acordul de la Paris

In ceea ce priveste clima, G20 a luat act de iesirea Statelor Unite din Acordul de la Paris de lupta impotriva incalzirii climatice si de izolare a tarii in acest dosar: toate celelalte tari au afirmat in text ca acordul international este "ireversibil”.

In acelasi timp, Statele Unite si Donald Trump au obtinut, practic, acordul G20 pentru a purta o politica divergenta, contrara obiectivului ONU privind economii mai putin consumatoare de carbon.

De asemenea, liderii celor mai dezvoltate 20 de economii din lume si-au luat angajamentul sa foloseasca energiile fosile in mod mai putin poluant. Concret, este vorba despre dreptul SUA de a vinde gaz de sist.

Statele Unite vizeaza tarile din Europa de Est, care incearca sa isi reduca dependenta energetica de Rusia, vanzandu-le gaz lichefiat american. Aceste compromis a facut obiectul unor dezbateri dure, pentru ca mai multe tari se tem de "un efect de contagiune”, a explicat un oficial UE citat sub acoperirea anonimatului.

Merkel saluta faptul ca diferentele nu au fost musamalizate

Cancelarul Angela Merkel, gazda summitului, s-a declarat multumita ca 19 din 20 de state mebre G20 au fost de acord ca Acordul de la Paris este ireversibil.

"Cred ca este foarte clar ca nu am putut ajunge la un consens, insa diferentele nu au fost musamalizate, au fost exprimate clare”, a spus ea intr-o conferinta de presa.

Sefa Guvernului german a subliniat ca nu este de acord cu opinia premierului britanic Theresa May care a spus vineri ca este de parere ca Washingtonul s-ar putea decide sa se intoarca in acordul pentru clima.

Anti-dumping

Pe plan comercial, presedintele american isi ingrijoreaza principalii parteneri cu veleitatile protectioniste, evidentiale de sloganul sau "America first” (America pe primul plan) si de amenintarea cu impunerea de taxe vamale Chinei si Europei pentru otel si automobile.

La summitul G20, SUA au admis in cele din urma sa accepte, in declaratia finala, o condamnare a "protectionismului”. Este vorba de o traditie a G20, ce repeta anual aceasta prevedere. Rolul de "supraveghere” al Organizatiei Mondiale a Comertului, criticata adesea in trecut in administratia americana, este sprijinit de asemenea.

In schimb, forumul recunoaste pentru prima data dreptul tarilor victime ale practicilor de dumping sa recurga la „instrumente legitime de aparare comerciala”. Statele Unite si Franta au salutat aceasta evolutie.

