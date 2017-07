Militantii acestei initiative spun ca neutralitatea internetului este un principiu conform caruia un furnizor de internet (ISP) ar trebui sa le ofere consumatorilor acces in conditiile legii la continut, indiferent de sursa, scrie News.ro. Cu alte cuvinte, daca retelele de internet ar fi o autostrada atunci, sub legea neutralitatii, nu ar trebui sa existe benzi separate pentru viteza mare si viteza mica, iar soferii nu ar trebui sa plateasca pentru a folosi banda de viteza superioara.

In realitate, aceasta ar insemna ca providerilor de internet - cei mai mari din Statele Unite ar fi Comcast, Charter si AT&T - sa li se interzica sa blocheze continutul, sa controleze viteza anumitor site-uri pentru ca au fost platiti pentru asta. Si nici nu ar trebui sa favorizeze continutul propriu in detrimentul competitorilor.

Comisia Federala de Comunicatii (FCC) din SUA, cu sprijinul administratiei Obama, a introdus in 2015 noi reglementari cu privire la neutralitatea internetului, in urma unei campanii intense a societatii civile si a companiilor de profil. Aceste reguli ii plaseaza pe furnizorii de internet pe acelasi palier cu alte companii de telecomunicatii.

Insa, presedintele Donald Trump este un critic vocal al acestor masuri si a desemnat la inceputul acestui an la conducerea FCC un adversar al deciziilor din perioada Obama, pe Ajit Pai. Acesta a spus ca se teme ca providerii de internet nu investesc in infrastructura din zonele defavorizate din cauza ca prevederile legate de neutralitatea intenetului ii impiedica sa faca profit.

Membrii FCC au stabilit sa inceapa demersurile pentru stoparea neutralitatii internetului in luna mai, dar Comisia a lansat o consultare publica princ are americanii isi pot exprima parerile pana la finalul lunii august.

Pe 12 iulie, giganti ai tehnologiei, precum Amazon, se vor alatura unui numar de 170 de organizatii, care isi vor incetini serviciile oferite, in semn de protest fata de schimbarile anuntate. Acest protest isi propune sa simuleze ce s-ar intampla cu website-uri cunoscute daca regulile neutralitatii internetului ar fi afectate.

Companiile vor afisa avertismente si pop-up-uri care sa incurajeze utilizatorii sa comenteze pe aceasta tema pe un site dedicat.

Una dintre organizatiile care se implica in acest protest este Mozilla Foundation, care a creat browserul Firefox. "Am primit deja 40.000 de comentarii din SUA", ca raspuns la campanie,a spus vicepresedintele Mozilla Foundationa, Ashley Boyd. "In ziua in care oamenii vor vedea unele dintre aceste comentarii

