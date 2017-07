Grecia iese din procedura de deficit excesiv. Comisia Europeana a recomandat oprirea procedurilor disciplinare impuse acestei tari din cauza deficitului bugetar excesiv, avand in vedere imbunatatirea situatiei fiscale, care reprezinta un nou semn al redresarii economice care ar putea ajuta tara sa revina pe pietele financiare in vederea contractarii unor imprumuturi.

”Recomandarea noastra de inchidere a procedurii deficitului excesiv pentru Grecia este un nou semnal pozitiv al stabilitatii financiare si redresarii economice a tarii”, a afirmat vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, intr-un comunicat, scrie News.ro.

Potrivit Bloomberg, decizia, desi simbolica, marcheaza un pas important pentru Grecia, care a depins de programele de salvare din 2010.

Recomandarea Comisiei, care trebuie sa fie aprobata de guvernele UE, nu are implicatii practice, in conditiile in care tintele fiscale sunt stabilite prin programul de salvare, care prevaleaza in fata reglementarilor europene. Dar recunoasterea oficiala ca Atena a pus ordine in finantele publice se adauga altor informatii pozitive din economie.

De la deficit de 15,1% din PIB in 2009 la excedent de 0,7% in 2016

Reglementarile europene prevad ca statele trebuie sa limiteze deficitul bugetar la 3% din PIB si sa mentina datoria publica sub 60% din PIB. Grecia a trecut de la un deficit bugetar de 15,1% din PIB in 2009 la un surplus de 0,7% din PIB in 2016.

Potrivit programului de salvare, Grecia trebuie sa mentina un surplus bugetar primar, care exclude dobanzile, de 3,6% din PIB pana in 2022 si sa il stabilizeze la circa 2% pe termen mediu.

Ministrii de Finante din zona euro au conchis in iunie ca Grecia a facut suficiente reforme pentru a obtine o noua finantare de 8,5 miliarde de euro in cadrul celui de-al treilea program de salvare, de 86 de miliarde de euro.

Iesirea Greciei din procedura de deficit excesiv marcheaza si un moment de referinta pentru UE pentru ca numarul statelor europene aflate in aceasta procedura se reduce la trei, respectiv Franta, Spania si Marea Britanie, de la 24 in timpul crizei financiare din 2011.