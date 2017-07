Turcia comemoreaza sambata tentativa de lovitura de stat de la 15 iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a carui riposta in forta a zguduit o tara ce traieste in ritmul epurarilor, relateaza AFP.

Printr-o sesiune parlamentara extraordinara, discursuri nocturne si omagii aduse ”martirilor”, conducatorii turci au pregatit un program exhaustiv pentru a marca aceasta revolta soldata cu 249 de morti - in afara de pucisti, potrivit News.ro. Deruta militarilor pucisti este salutata de Erdogan ca o victorie democratica, insa epurarile lansate dupa aceea de autoritati au provocat ingrijorarea partenerilor occidentali ai Ankarei si organizatiilor de apararea drepturilor omului.

Acuzandu-l pe predicatorul Fethullah Gülen ca se afla in spatele puciului, ceea ce acesta neaga, Ankara ii urmareste neobosita pe simpatizantii acestuia de un an - 50.000 de persoane au fost arestate, iar peste 100.000 au fost destituite in valuri succesive. Vineri, peste 7.000 de militari, politisti si angajati ai mai multor ministere au fost radiati prin decret. Tot vineri, predicatorul Gülen, un fost aliat al lui Erdogan care traieste in exil in Statele Unite, a respins din nou orice legatura cu ”puciul abject” si a denuntat o ”vanatoare de vrajitoare” a sustinatorilor sai.

Opozantii presedintelui turc il acuza pe acesta de deriva autoritarista dupa tentativa de lovitura de stat, cea mai violenta si spectaculoasa forma de contestare a sa de cand a ajuns la putere in 2003. Mai puternic ca niciodata in urma unei revizuiri a Constitutiei, Recep Tayyip Erdogan a respins criticile, denuntand o ”lipsa de empatie” a Occidentului, cu care relatiile s-au tensionat.

Manifestatii la Istanbul si Ankara

Pentru a marca puciul esuat, conducatorii turci iau parte la mai multe manifestatii la Istanbul si Ankara, care incep sambata dupa-amiaza si se prelungesc pana duminica dimineata. Programul incepe cu o sesiune speciala in Parlament, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei). Recep Tayyip Erdogan va participa la mai multe evenimente la Istanbul, dupa care va sustine, la Ankara, un discurs, la ora 23.32 GMT (duminica, 2.32, ora Romaniei), ora la care pucistii au bombardat Adunarea Nationala.

In noaptea de 15 spre 16 iulie, avioane de vanatoare, elicoptere si tancuri deturnate de elemente din cadrul armatei, care au anuntat ca au preluat puterea, au semanat moarte si teroare la Istanbul si Ankara. Insa Erdogan a contraatacat. De pe ecranul unui telefon, intr-un interviu in direct cu un post de televiziune, el si-a indemnat sustinatorii sa iasa in strada. Zeci de mii de persoane au raspuns acestui apel.

Unul dintre episoadele cele mai marcante a avut loc pe unul dintre podurile de peste Bosfor, redenumit de atunci ”Podul martirilor de la 15 iulie”, unde pucisti au tras asupra civililor. Predarea lor, in dimineata urmatoare, avea sa simbolizeze esecul loviturii in forta. ”Nimic nu va mai fi ca inainte de 15 iulie”, a declarat joi Erdogan intr-o ceremonie de omagiere a victimelor tentatvei de lovitura de stat, la Ankara, catalogand puciul esuat drept o ”cotitura” in istoria Turciei.

Epurarile lansate dupa puci au bulversat institutiile din Turcia

Peste 4.000 de magistrati au fost radiati, iar armata turca, a doua in NATO, este slabita dupa destituirea a cel putin 150 de generali. Guvernul turc afirma ca asemenea masuri de exceptie, adoptate in cadrul starii ide urgenta instituite de un an, sunt necesare pentru a curata statul de elemente gulemiste care l-au infiltrat metodic timp de decenii.

Insa depasind cadrul presupusilor sustinatori ai lui Gülen, aceasta urmarire a vizat mediile kurde, ale caror principali lideri politici au fost incarcerati, dar si jurnalisti critici sau ONG-uri. Aceste evolutii au polarizat profund societatea, intre turci pro si anti-Erdogan. Toate partidele politice s-au angajat la unitate dupa traumatismul de la 15 iulie, insa dupa un an peisajul politic este mai fracturat ca niciodata.

O miscare de protest in vederea apararii ”dreptatii”, condusa de liderul principalului partid de opozitie (CHP) Kemal Kiliçdaroglu, a reusit sa mobilizeze sute de mii de nemultumiti. Ankara reclama de un an Washingtonului sa-l extradeze pe predicatorul Gülen, insa acest apel a ramas fara raspuns pana acum.