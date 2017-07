Promenade des Anglais a fost iluminata vineri noaptea, la un an de la atentat, de 86 de fascicule luminoase, cate unul pentru fiecare victima ucisa, sub privirile unei multimi tacute, cosmopolite si familiale, venite sa incheie o lunga zi de comemorare la care a luat parte Emmanuel Macron, relateaza AFP.

De dimineata si pana noaptea tarziu, oameni au plans si au retrait orele dramatice care au indoliat orasul dupa focul de artificii de la 14 iulie 2016, potrivit News.ro. ”Doamne, e o nebunie, imi da frisoane”, a spus Françoise. Ea urmarea cele 86 de baloane albe care se ridicau pe cerul negru si care au stralucit timp de cateva minute in noapte, ca un foc de artificii cu incetinitorul.

Atmosfera destinsa si vesela din timpul defilarii militare, la care au participat si avioane de patrula, a devenit sobra vineri seara, la citirea numelor celor 86 de victime ucise, si a varstei lor, cuprinsa intre doi si 92 de ani. Oamenii le-au ascultat nemiscati, langa un ecran urias instalat pentru cei aflati la cateva sute de metri de tribuna oficiala rezervata familiilor in doliu, inconjurate de alesi si seful statului.

In numele asociatiei victimelor Promenade des Anges, Pauline Murris a evocat camionul care ”a intrat in multime si a sfasiat Franta”. ”Divinitatile unora si stelele altora nu au nimic a face cu asta”, a declarat aceasta tanara care a pierdut o vara in aceasta drama. In timp ce ea indemna la iertare, un barbat isi stergea lacrimile, cupluri se imbratisau, capete se inclinau.

Hakim Djaoued, in varsta de 43 de ani, a venit cu cei doi copii ai sai. ”Ca sa le explic ceea ce s-a intamplat”, a spus el, ”trebuie sa fii solidar cu victimele, chiar si indirect”. Venita ”din solidaritate cu familiile indoliate”, Florence, in varsta de 64 de ani, a spus ”am fi putut sa fim noi”. Ea era la focul de artificii de anul trecut.

”Avem o prietena care si-a pierdut nepoata. Suntem aici pentru a o sustine”, a spus Mariana, o locuitoare din Nisa in varsta de 30 de ani. Brusc, a avut loc un scurt incident, unei femei i s-a facut rau, alta s-a enervat si a strigat ”Rasist, du-te si voteaza Le Pen!”, amintind durerosul val de ura, pe retele de socializare, de dupa socul atentatului jihadist comis in urma cu un an.

Pe Promenade des Anglais, tacuta inca de dimineata si impodobita cu steaguri tricolore, mii de persoane au venit sa se reculeaga si au scris mesaje de condoleante in 22 de carti de aur. Dezvaluita de sus, deviza franceza ”Libertate, Egalitate, Fraternitate” a aparut cu litere uriase albastru-alb-rosii, alcatuita din 12.000 de placi depuse una cate una de anonimi pe trotuat, la cateva sute de metri de locul masacrului.

Primaria, care lucreaza de un an la refacerea turistica a orasului, a demarat ceremoniile inca de joi seara, cu o mare slujba solemna la catedrala, in prezenta reprezentantilor tuturor cultelor. O mare parte a orasului a fost pietonala, iar securitatea a fost maxima. Florarii din Nisa au fost luati cu asalt in cautare de trandafiri de albi. Pe un varf, in Himalaya, o expeditie organizata de rude ale victimelor au depus 86 de pietre pictate de scolari.

Televiziuni din intreaga lume au fost la Nisa. Un barbat care purta un tricou galben a declarat ca ”sa vezi copii morti este de nesuportat!”, aratand spre soseaua care a fost intesata in urma cu un an de cadavre mutilate.

”Nu vom uita niciodata aceasta barbarie monstruoasa”, a dat asigurari la ceremonia oficiala primarul Nisei Christian Estrosi, dupa care seful statului a promis sa nu abandoneze victimele, indiferent ca este vorba despre ajutoare materiale sau de o ”datorie de claritate” cu privire la dispozitivul de securitate desfasurat in seara atentatului si denuntat de multi ca slab.