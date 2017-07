Turcia a convenit sa plateasca 2,5 miliarde de dolari pentru a achizitiona cel mai avansat sistem antiracheta rus, a anuntat un oficial turc, in cadrul unui acord ce semnaleaza o indepartare de NATO, care a ancorat Turcia in Occident de peste sase decenii, relateaza Bloomberg.

Acest acord preliminar prevede ca Turcia sa primeasca doua baterii de rachete de tip S-400 de la Rusia in urmatorul an si apoi prevede producerea altor doua baterii in Turcia, potrivit oficialului turc citat, care a cerut protectia anonimatului din cauza acestui subiect sensibil, potrivit News.ro. Un purtator de cuvant al companiei ruse de export de armament Rosoboronexport a declarat ca nu poate comenta imediat despre detalii cu privire la acordul cu Turcia.

Ankara a mai ajuns la un acord cu privire la un sistem de aparare antiaeriana, dar a renuntat la el in urma protestelor si condamnarilor NATO. In urma presiunilor Statelor Unite, turcii au renuntat sa achizitioneze un sistem similare de aparare antiracheta de la o companie de stat chinezeasca, sanctionata de americani din cauza unor presupuse vanzari de rachete catre Iran.

Turcia face parte din NATO din primii ani ai Razboiului Rece si a jucat un rol-cheie ca stat de frontiera cu fosta Uniune Sovietica. Insa relatiile cu aliatii s-au tensionat in ultimii ani, in contextul in care presedintele turc recep Tayyp Erdogan a urmat o politica externa mai indrazneata si mai independenta, in urma razboaielor din Irakul si Siria vecine.

Tensiunile cu Washingtonul au crescut din cauza sustinerii de catre americani a kurzilor sirieni, pe care Ankara ii considera teroristi, iar cu Uniunea Europeana (UE) din cauza criticilor unei derive autoritariste a regimului. Germania a decis luna trecuta sa-si retraga trupele de la baza aeriana NATO de la Incirlik, dupa ce Ankara a refuzat sa le permita unor parlamentari germani sa-si viziteze trupele stationate in baza.

Sursa foto: magicinfoto / Shutterstock